Стипе Кулиш: «Самара» — лучшая команда Единой Лиги по проценту реализации трехочковых — но сегодня мы реализовали только 21%»

Теги Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Самара Баскетбол

Тренер «Самары» Стипе Кулиш отметил, что низкий процент реализации бросков с игры стал причиной поражения от «Локомотива-Кубань» (83:90).

«В первую очередь, хотел бы поздравить «Локомотив-Кубань» с победой. И также хотел бы поблагодарить наших игроков, которые не сдавались и бились до конца — это очень хорошо.

Что касается матча, то есть такая интересная статистическая вещь: «Самара» — лучшая команда Единой Лиги по проценту реализации трехочковых — но сегодня мы реализовали только 21%, соперник же, для сравнения, 44%. Когда играешь против такой команды — нужно забивать. И у нас было достаточное количество открытых трехочковых, которые мы не забили — и это серьезно повлияло на игру и результат.

Давление после победы над УНИКСом? Какое может быть давление, если это часть работы? Тренерский штаб никакого давления на игроков не оказывал, и сам не чувствовал никакого давления на себе. Это часть нашей работы, и нужно уметь с ней справляться», – сказал Кулиш.

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