ACB. «Жирона» против «Тенерифе», «Уникаха» – «Ховентуд» и другие матчи

В субботу, 14 октября, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут четыре матча.

«Жирона» сыграет с «Тенерифе», « » примет «Ховентуд».

АСВ

Регулярный чемпионат

Положение команд: Реал – 4-0, – 3-1, Барселона – 3-1, Мурсия – 3-1, – 3-1, – 3-1, Валенсия – 3-1, Баскония – 3-1, Манреса – 2-2, Гран-Канария – 2-2, Обрадойро – 2-2, Бреоган – 1-2, Сарагоса – 1-3, Уникаха – 1-3, Андорра – 1-3, – 0-3, Гранада – 0-4, Паленсия – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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