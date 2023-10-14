ACB. «Жирона» против «Тенерифе», «Уникаха» – «Ховентуд» и другие матчи
В субботу, 14 октября, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут четыре матча.
«Жирона» сыграет с «Тенерифе», «Уникаха» примет «Ховентуд».
АСВ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 14 октября, 19.00, «Полиэспортиу де Андорра»
- Дата проведения
- 14 октября, 19.00, «Бильбао Арена»
- Дата проведения
- 14 октября, 21.45
- Дата проведения
- 14 октября, 21.45, «Pavelló Municipal d'Esports Girona-Fontajau»
Положение команд: Реал – 4-0, Жирона – 3-1, Барселона – 3-1, Мурсия – 3-1, Ховентуд – 3-1, Бильбао – 3-1, Валенсия – 3-1, Баскония – 3-1, Манреса – 2-2, Гран-Канария – 2-2, Обрадойро – 2-2, Бреоган – 1-2, Сарагоса – 1-3, Уникаха – 1-3, Андорра – 1-3, Тенерифе – 0-3, Гранада – 0-4, Паленсия – 0-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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