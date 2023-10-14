ACB. «Жирона» против «Тенерифе», «Уникаха» – «Ховентуд» и другие матчи

Теги результаты Ховентуд Уникаха чемпионат Испании Жирона Гранада Бильбао Обрадойро Тенерифе Андорра Баскетбол

В субботу, 14 октября, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут четыре матча.

«Жирона» сыграет с «Тенерифе», «Уникаха» примет «Ховентуд».

АСВ

Регулярный чемпионат

Андорра – Обрадойро
Дата проведения
14 октября, 19.00, «Полиэспортиу де Андорра»
Онлайн матча

Бильбао – Гранада
Дата проведения
14 октября, 19.00, «Бильбао Арена»
Онлайн матча

Уникаха – Ховентуд
Дата проведения
14 октября, 21.45
Онлайн матча

Жирона – Тенерифе
Дата проведения
14 октября, 21.45, «Pavelló Municipal d'Esports Girona-Fontajau»
Онлайн матча

Положение команд: Реал – 4-0, Жирона – 3-1, Барселона – 3-1, Мурсия – 3-1, Ховентуд – 3-1, Бильбао – 3-1, Валенсия – 3-1, Баскония – 3-1, Манреса – 2-2, Гран-Канария – 2-2, Обрадойро – 2-2, Бреоган – 1-2, Сарагоса – 1-3, Уникаха – 1-3, Андорра – 1-3, Тенерифе – 0-3, Гранада – 0-4, Паленсия – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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