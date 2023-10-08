ACB. «Барселона» против «Андорры», «Жирона» – «Реал» и другие матчи

В воскресенье, 8 октября, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут шесть матчей.

« » примет «Андорру», « » – «Реал».

АСВ

Регулярный чемпионат

Гранада – Баскония Дата проведения 8 октября, 18.00, «Palacio Municipal de Deportes de Granada» Онлайн матча

Положение команд: – 3-0, – 3-0, Жирона – 3-0, Ховентуд – 3-1, Барселона – 2-1, Валенсия – 2-1, – 2-1, Бильбао – 2-1, Манреса – 2-2, Обрадойро – 1-1, – 1-2, Гран-Канария – 1-2, Бреоган – 1-2, Уникаха – 1-2, Андорра – 1-2, Гранада – 0-3, Тенерифе – 0-3, Паленсия – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Прошлогодние «Лейкерс» удивили сами себя, забравшись в финал Запада. Все еще уверены, что им повезло?

Новички Единой Лиги ВТБ. Иван Лазарев – об «Уралмаше» и «Руне»

Сегодня стартует новая Евролига. Объясняем, кто есть кто