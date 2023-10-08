ACB. «Барселона» против «Андорры», «Жирона» – «Реал» и другие матчи

Теги результаты Баскония Уникаха Барселона Гран-Канария Реал чемпионат Испании Жирона Валенсия Гранада Бильбао Мурсия Обрадойро Андорра Баскетбол

В воскресенье, 8 октября, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут шесть матчей.

«Барселона» примет «Андорру», «Жирона» – «Реал».

АСВ

Регулярный чемпионат

Барселона – Андорра 43:49 (3 четверть)
Дата проведения
8 октября, 13.30, «Палау Блауграна»
Онлайн матча

Бильбао – Мурсия 40:24 (перерыв)
Дата проведения
8 октября, 13.30, «Бильбао Арена»
Онлайн матча

Гран-Канария – Уникаха 21:22 (2 четверть)
Дата проведения
8 октября, 14.00, «Гран-Канария Арена»
Онлайн матча

Гранада – Баскония
Дата проведения
8 октября, 18.00, «Palacio Municipal de Deportes de Granada»
Онлайн матча

Валенсия – Обрадойро
Дата проведения
8 октября, 18.00, «Ла Фонтета»
Онлайн матча

Жирона – Реал
Дата проведения
8 октября, 19.30, «Pavelló Municipal d'Esports Girona-Fontajau»
Онлайн матча

Положение команд: Реал – 3-0, Мурсия – 3-0, Жирона – 3-0, Ховентуд – 3-1, Барселона – 2-1, Валенсия – 2-1, Баскония – 2-1, Бильбао – 2-1, Манреса – 2-2, Обрадойро – 1-1, Сарагоса – 1-2, Гран-Канария – 1-2, Бреоган – 1-2, Уникаха – 1-2, Андорра – 1-2, Гранада – 0-3, Тенерифе – 0-3, Паленсия – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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