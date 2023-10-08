ACB. «Барселона» против «Андорры», «Жирона» – «Реал» и другие матчи
В воскресенье, 8 октября, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут шесть матчей.
«Барселона» примет «Андорру», «Жирона» – «Реал».
АСВ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 8 октября, 13.30, «Палау Блауграна»
- Дата проведения
- 8 октября, 13.30, «Бильбао Арена»
- Дата проведения
- 8 октября, 14.00, «Гран-Канария Арена»
- Дата проведения
- 8 октября, 18.00, «Palacio Municipal de Deportes de Granada»
- Дата проведения
- 8 октября, 18.00, «Ла Фонтета»
- Дата проведения
- 8 октября, 19.30, «Pavelló Municipal d'Esports Girona-Fontajau»
Положение команд: Реал – 3-0, Мурсия – 3-0, Жирона – 3-0, Ховентуд – 3-1, Барселона – 2-1, Валенсия – 2-1, Баскония – 2-1, Бильбао – 2-1, Манреса – 2-2, Обрадойро – 1-1, Сарагоса – 1-2, Гран-Канария – 1-2, Бреоган – 1-2, Уникаха – 1-2, Андорра – 1-2, Гранада – 0-3, Тенерифе – 0-3, Паленсия – 0-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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