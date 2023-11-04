У «Мемфиса» шесть поражений подряд. Это худший старт сезона в НБА с 2018 года

Теги Кливленд Мемфис Портленд НБА Джа Морэнт Баскетбол

«Мемфис» в пятницу потерпел поражение от «Портленда» со счетом 113:115 ОТ.

«Гризлис» имеют результат 0-6 на старте нового сезона. Это единственная команда НБА, которая пока не побеждала.

Последний раз 0-6 в лиге в начале нового сезона было у «Кливленда» в сезоне-18/19.

«Мемфис» в четвертый раз в клубной истории начинает с 0-6 (96/97, 01/02 и 02/03).

«Мемфис» продолжает играть без лидера команды Джа Морэнта, который отбывает 25-матчевую дисквалификацию за демонстрацию оружия в соцсетях.

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4 комментария

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xamer 9
Вообще, удивительно, как легко в НБА команда может как подняться в топ, так и скатиться. В прошлом сезоне 2 место по итогам регулярки, сейчас последнее и подряд 6 поражений. Ушел Брукс и на дисквалификации Морант - вот все сломалось. Грустно
+3
-1
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Дмитрий Медведев
Ответ xamer 9
Вообще, удивительно, как легко в НБА команда может как подняться в топ, так и скатиться. В прошлом сезоне 2 место по итогам регулярки, сейчас последнее и подряд 6 поражений. Ушел Брукс и на дисквалификации Морант - вот все сломалось. Грустно
Еще и Адамс травмирован
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Поникший Руй
Причём, сегодня вели в концовке 90-100
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scorp19
Вот так и выглядит "виноват был во всём Брукс" ))
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