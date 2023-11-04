У «Мемфиса» шесть поражений подряд. Это худший старт сезона в НБА с 2018 года
«Мемфис» в пятницу потерпел поражение от «Портленда» со счетом 113:115 ОТ.
«Гризлис» имеют результат 0-6 на старте нового сезона. Это единственная команда НБА, которая пока не побеждала.
Последний раз 0-6 в лиге в начале нового сезона было у «Кливленда» в сезоне-18/19.
«Мемфис» в четвертый раз в клубной истории начинает с 0-6 (96/97, 01/02 и 02/03).
«Мемфис» продолжает играть без лидера команды Джа Морэнта, который отбывает 25-матчевую дисквалификацию за демонстрацию оружия в соцсетях.
НБА подписалась с трусами Ким Кардашьян. Что? Как? Зачем?
Вембаньяма опять обыграл «Финикс» – второй раз за три дня! Набрал 38 очков уже в пятом матче в карьере
4 комментария