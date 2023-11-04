« » в пятницу потерпел поражение от «Портленда» со счетом 113:115 ОТ.

«Гризлис» имеют результат 0-6 на старте нового сезона. Это единственная команда НБА, которая пока не побеждала.

Последний раз 0-6 в лиге в начале нового сезона было у « » в сезоне-18/19.

«Мемфис» в четвертый раз в клубной истории начинает с 0-6 (96/97, 01/02 и 02/03).

«Мемфис» продолжает играть без лидера команды , который отбывает 25-матчевую дисквалификацию за демонстрацию оружия в соцсетях.

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