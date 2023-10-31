Лука Дончич оформил трипл-дабл, «Даллас» на выезде обыграл «Мемфис»

Теги Даллас Мемфис НБА Баскетбол - видео Лука Дончич Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич оформил свой второй трипл-дабл в третьем для команды матче нового сезона НБА.

В выездной встрече с «Мемфисом» (125:110) Дончич набрал 35 очков, 12 подборов и 12 передач. В его активе также 1 перехват и 1 блок-шот при 6 потерях.

За 40 минут на площадке словенский баскетболист реализовал 11 из 22 с игры (6 из 12 из-за дуги) и 7 из 10 с линии.

«Мэверикс» начали регулярный чемпионат с трех побед.

«У нас получился отличный старт. Понимаем, что впереди еще много матчей, но всегда приятно вот так стартовать», – сказал Дончич.

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6 комментариев

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Рома Карабах
Как описал это комментатор: "Just another day in the office" :)
+4
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Рома Карабах
И всех поклонников Макс с победой. Много есть над чем работать, но 3-0 уже вроде давно не стартовали
+3
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+3
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BISMARK
Главное чтобы все здоровые доползли в финальный этап, а не как вот это всё в прошлые разы...
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DirkMavs
Трипл это конечно круто…но больше понравилось взаимодействие Луки с игроками отсутсвие Кайри вообще было незаметно….вообщем парни реально приятно удивляют уже 3-матча подряд больше 120-очей фигачат нападение мощное хотя и пропускаем тоже немало…радует с лавки Хардуей вообщем молодцы парни так держать
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Mamontilo
просто продолжай
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