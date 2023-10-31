Лука Дончич оформил трипл-дабл, «Даллас» на выезде обыграл «Мемфис»
Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич оформил свой второй трипл-дабл в третьем для команды матче нового сезона НБА.
В выездной встрече с «Мемфисом» (125:110) Дончич набрал 35 очков, 12 подборов и 12 передач. В его активе также 1 перехват и 1 блок-шот при 6 потерях.
За 40 минут на площадке словенский баскетболист реализовал 11 из 22 с игры (6 из 12 из-за дуги) и 7 из 10 с линии.
«Мэверикс» начали регулярный чемпионат с трех побед.
«У нас получился отличный старт. Понимаем, что впереди еще много матчей, но всегда приятно вот так стартовать», – сказал Дончич.
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