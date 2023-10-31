Разыгрывающий « » оформил свой второй трипл-дабл в третьем для команды матче нового сезона .

В выездной встрече с « » (125:110) Дончич набрал 35 очков, 12 подборов и 12 передач. В его активе также 1 перехват и 1 блок-шот при 6 потерях.

За 40 минут на площадке словенский баскетболист реализовал 11 из 22 с игры (6 из 12 из-за дуги) и 7 из 10 с линии.

«Мэверикс» начали регулярный чемпионат с трех побед.

«У нас получился отличный старт. Понимаем, что впереди еще много матчей, но всегда приятно вот так стартовать», – сказал Дончич.

😱Стеф Карри изображает «Крик» Мунка на паркете. Это не Хэллоуин, а издевательство над Диллоном Бруксом