НБА начала сотрудничество с брендом нижнего белья Ким Кардашьян SKIMS
НБА объявила о начале сотрудничества со SKIMS – американским брендом одежды и корректирующего белья, соучредителями которого являются Ким Кардашьян и Эмма и Йенс Греде.
Компания стала официальным партнером НБА в категории нижнего белья.
SKIMS ориентируется на бодипозитив и инклюзивность, предлагая клиентам широкий выбор размеров (от XXS до 5XL).
В 2021 году компания объявила о начале сотрудничества с олимпийской сборной США.
В июле 2023 года компания оценивалась более чем в 4 млрд долларов.
На прошлой неделе со SKIMS заключили соглашения звезда «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер, футболист Неймар и лучший оборонительный игрок НФЛ-2022 Ник Боза.
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Нужно еще Кендалл Дженнер выпустить свою коллекцию с НБА. У меня даже есть слоган:
"- Одобрено игроками НБА".
Здесь скорее Зайон может снова вляпаться 😁