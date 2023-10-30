НБА начала сотрудничество с брендом нижнего белья Ким Кардашьян SKIMS

Теги НБА Баскетбол - фото Адам Сильвер Баскетбол

НБА объявила о начале сотрудничества со SKIMS – американским брендом одежды и корректирующего белья, соучредителями которого являются Ким Кардашьян и Эмма и Йенс Греде.

Компания стала официальным партнером НБА в категории нижнего белья.

SKIMS ориентируется на бодипозитив и инклюзивность, предлагая клиентам широкий выбор размеров (от XXS до 5XL).

В 2021 году компания объявила о начале сотрудничества с олимпийской сборной США.

В июле 2023 года компания оценивалась более чем в 4 млрд долларов.

На прошлой неделе со SKIMS заключили соглашения звезда «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер, футболист Неймар и лучший оборонительный игрок НФЛ-2022 Ник Боза.

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9 комментариев

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Artur Prokopchuk
не зря она начала более активно на играх светиться. Все думали, что ищет новую жертву, а оказывается налаживала бизнес отношения 👍

Нужно еще Кендалл Дженнер выпустить свою коллекцию с НБА. У меня даже есть слоган:
"- Одобрено игроками НБА".
+7
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+7
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Марсель Объелся
Ответ Денис Золотов
Убрать "k" и добавить "p" предпоследней буквой. Отличная подпись к первому фото
Ну и ребусы у тебя
+6
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+6
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haibr
Зайон и Лаури на своих жопэ рекламировать будут?
+4
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+4
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VKing24
Самое нелепое семейство инфо-цыганских подстилок для баскетболистов
+3
-1
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Yodjin
нуу... я так понимаю (или надеюсь), что какой-то мужской ассортимент у этого бренда есть... или все-таки?!.. )))
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Никола Тесла
А зачем поставили 2 трибуны? А как Кардашьян сразу в двух местах стоит? Ох уж эти цыганские фокусы
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Локоть Артеста
Ответ Artur Prokopchuk
не зря она начала более активно на играх светиться. Все думали, что ищет новую жертву, а оказывается налаживала бизнес отношения 👍 Нужно еще Кендалл Дженнер выпустить свою коллекцию с НБА. У меня даже есть слоган: "- Одобрено игроками НБА".
Одно другому не мешает. Вембу попытается охомутать.
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Artur Prokopchuk
Ответ Локоть Артеста
Одно другому не мешает. Вембу попытается охомутать.
не, вот здесь не получится. Лига делает на Вембу ставку (больше, чем сами Сперс), он еще должен кучу денег заработать, поэтому такой актив они всячески будут оберегать от пагубного влияния всяких женщин с "сомнительной репутацией".
Здесь скорее Зайон может снова вляпаться 😁
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