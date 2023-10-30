НБА начала сотрудничество с брендом нижнего белья Ким Кардашьян SKIMS

НБА объявила о начале сотрудничества со SKIMS – американским брендом одежды и корректирующего белья, соучредителями которого являются Ким Кардашьян и Эмма и Йенс Греде.

Компания стала официальным партнером НБА в категории нижнего белья.

SKIMS ориентируется на бодипозитив и инклюзивность, предлагая клиентам широкий выбор размеров (от XXS до 5XL).

В 2021 году компания объявила о начале сотрудничества с олимпийской сборной США.

В июле 2023 года компания оценивалась более чем в 4 млрд долларов.

На прошлой неделе со SKIMS заключили соглашения звезда «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер, футболист Неймар и лучший оборонительный игрок НФЛ-2022 Ник Боза.

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