Николя Батюм по-прежнему отсутствует по личным причинам, Маркус Моррис находится в «фазе повышения нагрузок»

Теги Филадельфия НБА Николя Батюм Маркус Моррис Роберт Ковингтон Ник Нерс Кеньон Мартин-младший Баскетбол

Главный тренер «Филадельфии» Ник Нерс рассказал о процессе адаптации новобранцев после обмена из «Клипперс».

Нерс заявил, что пока не известно, будут ли новые игроки в ротации завтра. Он обсудит это позже со своим штабом и персоналом организации.

Николя Батюм по-прежнему отсутствует по личным причинам. Сроки возвращения неизвестны.

Маркус Моррис находится в «фазе повышения нагрузок», но выглядит хорошо.

«Филадельфия» встретится с «Финиксом» в субботу, 4 ноября, 20:00 по московскому времени.

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