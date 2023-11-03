Николя Батюм по-прежнему отсутствует по личным причинам, Маркус Моррис находится в «фазе повышения нагрузок»

Главный тренер «Филадельфии» рассказал о процессе адаптации новобранцев после обмена из «Клипперс».

Нерс заявил, что пока не известно, будут ли новые игроки в ротации завтра. Он обсудит это позже со своим штабом и персоналом организации.

Николя Батюм по-прежнему отсутствует по личным причинам. Сроки возвращения неизвестны.

находится в «фазе повышения нагрузок», но выглядит хорошо.

« » встретится с «Финиксом» в субботу, 4 ноября, 20:00 по московскому времени.

Формы НБА City Edition отвратительнее с каждым годом. Но так было не всегда, вот гениальные экземпляры

Куда доведут «Клипперс» «Большая четверка» и Такер?