Дэнни Грин может вернуться в «Филадельфию» (Крис Хэйнс)

« » рассталась с защитником (36 лет, 198 см).

«Сиксерс» освободили место в составе под крупный обмен с участием Джеймса Хардена, в результате которого команда пополнилась четырьмя игроками.

Однако как информирует инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс, «ни одна из сторон не исключает возвращения Грина в состав», если появится возможность для этого и освободится место в ростере.

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