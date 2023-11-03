Дэнни Грин может вернуться в «Филадельфию» (Крис Хэйнс)
«Филадельфия» рассталась с защитником Дэнни Грином (36 лет, 198 см).
«Сиксерс» освободили место в составе под крупный обмен с участием Джеймса Хардена, в результате которого команда пополнилась четырьмя игроками.
Однако как информирует инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс, «ни одна из сторон не исключает возвращения Грина в состав», если появится возможность для этого и освободится место в ростере.
Формы НБА City Edition отвратительнее с каждым годом. Но так было не всегда, вот гениальные экземпляры
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