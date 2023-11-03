Дэнни Грин может вернуться в «Филадельфию» (Крис Хэйнс)

Теги возможные переходы Филадельфия НБА Дэнни Грин Крис Хэйнс Баскетбол

«Филадельфия» рассталась с защитником Дэнни Грином (36 лет, 198 см).

«Сиксерс» освободили место в составе под крупный обмен с участием Джеймса Хардена, в результате которого команда пополнилась четырьмя игроками.

Однако как информирует инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс, «ни одна из сторон не исключает возвращения Грина в состав», если появится возможность для этого и освободится место в ростере.

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2 комментария

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Ужратый Гусениц
*гифка с входящим и выходящим дедом Симпсоном*
+6
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Van
Дэнни, который запаковал все вещи обратно: "Да вы издеваетесь"
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