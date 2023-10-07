Дэнни Грин: «Лука Дончич ближе к Леброну Джеймсу, чем кто-либо другой»

Атакующий защитник «Филадельфии» на подкасте «Run Your Race» поделился мыслями о талантах (« ») и («Оклахома») и сравнил словенца с суперзвездой «Лейкерс» .

«Оба парня — игроки уровня MVP. Я думаю, что Лука сейчас, не хочу сказать, что лучший универсальный игрок, но, вероятно, делает команду лучше. В этом смысле он ближе к Леброну, чем кто-либо другой. Парень, который делает трипл-даблы», – сказал Грин.

Прошлогодние «Лейкерс» удивили сами себя, забравшись в финал Запада. Все еще уверены, что им повезло?