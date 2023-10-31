«Филадельфия» расстанется с Дэнни Грином. Клуб освобождает место в составе под обмен с участием Хардена

« » расстанется с защитником (36 лет, 198 см).

«Сиксерс» освобождают место в составе под крупный обмен с участием Джеймса Хардена, в результате которого команду пополнят форварды Роберт Ковингтон, Николя Батюм, Маркус Моррис и Кеньон Мартин-младший.

Грин на старте нового сезона НБА принял участие в двух матчах.

😱Стеф Карри изображает «Крик» Мунка на паркете. Это не Хэллоуин, а издевательство над Диллоном Бруксом

Формы НБА City Edition отвратительнее с каждым годом. Но так было не всегда, вот гениальные экземпляры