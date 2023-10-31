«Филадельфия» расстанется с Дэнни Грином. Клуб освобождает место в составе под обмен с участием Хардена

Теги переходы Филадельфия НБА Дэнни Грин Баскетбол

«Филадельфия» расстанется с защитником Дэнни Грином (36 лет, 198 см).

«Сиксерс» освобождают место в составе под крупный обмен с участием Джеймса Хардена, в результате которого команду пополнят форварды Роберт Ковингтон, Николя Батюм, Маркус Моррис и Кеньон Мартин-младший.

Грин на старте нового сезона НБА принял участие в двух матчах.

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4 комментария

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LilAnswer
Не удивлюсь если он окажется в Клипперс.
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Артур Артур
Снова на мороз
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IK
В Филадельфии бардак какой-то происходит.
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Максим Столбов
Старикам тут не место.
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