«Филадельфия» расстанется с Дэнни Грином. Клуб освобождает место в составе под обмен с участием Хардена
«Филадельфия» расстанется с защитником Дэнни Грином (36 лет, 198 см).
«Сиксерс» освобождают место в составе под крупный обмен с участием Джеймса Хардена, в результате которого команду пополнят форварды Роберт Ковингтон, Николя Батюм, Маркус Моррис и Кеньон Мартин-младший.
Грин на старте нового сезона НБА принял участие в двух матчах.
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