Экс-черлидерша «Бруклина» утверждает, что вступала в интимную связь с игроками старта команды в прошлом сезоне

Теги происшествия светская хроника Бруклин НБА Микэл Бриджес Баскетбол

Бывшая черлидерша «Бруклина» Джен Руфо утверждает, что вступала в интимную связь с несколькими игроками стартовой пятерки команды по ходу прошлого сезона.

Руфо считает, что не нарушала клубные правила, когда находилась в отношениях с баскетболистами.

«В нашем контракте написано, что дружба – или как там они это называют – не одобряется. Итак, технически это не запрещено. Там написано, что «не одобряется», – отметила девушка.

На выступление Руфо отреагировал свингмен «Нетс» Микэл Бриджес. Он написал шутливый пост в соцсетях: «В прошлом сезоне я был игроком «Финикса».

Бриджеса отправили в «Бруклин» перед дедлайном.

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15 комментариев

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Ghaash
Непонятно, жалуется или хвастается
+13
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boller_73
Единственный кому она не дала, это Беня Симонс, потому что он не смог бы попасть
+9
0
+9
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Ballboy13
Ответ boller_73
Единственный кому она не дала, это Беня Симонс, потому что он не смог бы попасть
Он даже не смотрит в сторону кольца))
+4
0
+4
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Alex1104
Ответ Ghaash
Непонятно, жалуется или хвастается
Утверждает!
+3
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Santy-44
"Послушайте, когда меня просят поделится светом, я не могу отказать. Любовь во мне, как и в каждом человеке, принадлежит Вселенной. Кто-то не может найти ответы, задавая правильные вопросы, и моя роль, как учителя, как друга быть рядом и передавать Любовь и Мудрость. Делиться. Помогать и погружать. Это важный опыт" - прокомментировал ситуацию неназванный игрок НБА
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Игорь Долматов
Симмонс интересно попал в неё ?
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xQcoW
Ответ Ghaash
Непонятно, жалуется или хвастается
Нужно внимание просто. Уверен у нее в профиле будет линк на онлифэнс или типо того
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Maturmalai
Ответ Archer_Great
Ну, на счет онлифанс вы, вероятно, правы) onlyfans.com›jenrufo В целом, барышня вполне симпатичная, так что почему бы и да))
ИППП никто не отменял. У девки, хвастающейся, что переспала с кучей людей скорее всего этого полный букет. Нет, такой баскетбол нам не нужен.
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Костя Кот
Ответ boller_73
Единственный кому она не дала, это Беня Симонс, потому что он не смог бы попасть
скорее всего он пас отдал
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porosenochek
Так то девушку зовут Джен.
А Джеф - это мужик какой-то...
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Ballboy13
А разве это не прописано в трудовом договоре черлидерш?
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kisliy33
скоро в новостях спорта: какая то девушка вступила в интимную связь с каким то мужчиной, ШОК!
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genowayy
Да это везде так. Это как стюардессы и пилоты. Швед женился на чирлидирше.
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ПП ПП
Ответ boller_73
Единственный кому она не дала, это Беня Симонс, потому что он не смог бы попасть
Ну ну там жеж написано стартовой 5. А Бен 2|3 сезона не играл.
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