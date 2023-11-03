Экс-черлидерша «Бруклина» утверждает, что вступала в интимную связь с игроками старта команды в прошлом сезоне
Бывшая черлидерша «Бруклина» Джен Руфо утверждает, что вступала в интимную связь с несколькими игроками стартовой пятерки команды по ходу прошлого сезона.
Руфо считает, что не нарушала клубные правила, когда находилась в отношениях с баскетболистами.
«В нашем контракте написано, что дружба – или как там они это называют – не одобряется. Итак, технически это не запрещено. Там написано, что «не одобряется», – отметила девушка.
На выступление Руфо отреагировал свингмен «Нетс» Микэл Бриджес. Он написал шутливый пост в соцсетях: «В прошлом сезоне я был игроком «Финикса».
Бриджеса отправили в «Бруклин» перед дедлайном.
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