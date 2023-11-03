Бывшая черлидерша « » Джен Руфо утверждает, что вступала в интимную связь с несколькими игроками стартовой пятерки команды по ходу прошлого сезона.

Руфо считает, что не нарушала клубные правила, когда находилась в отношениях с баскетболистами.

«В нашем контракте написано, что дружба – или как там они это называют – не одобряется. Итак, технически это не запрещено. Там написано, что «не одобряется», – отметила девушка.

На выступление Руфо отреагировал свингмен «Нетс» . Он написал шутливый пост в соцсетях: «В прошлом сезоне я был игроком «Финикса».

Бриджеса отправили в «Бруклин» перед дедлайном.

Кто больше всех потратил летом в НБА?

Мэджик Джонсон – теперь миллиардер. Позже Джордана и Леброна, но его путь гораздо интереснее