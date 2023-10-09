Микэл Бриджес о новой роли: «Если ты действительно любишь игру, ты будешь рад взять ответственность на себя, когда все лежит на твоих плечах»
Легкий форвард «Бруклина» Микэл Бриджес готов взять на себя роль первой звезды команды.
«Верю, что смогу преуспеть в новой роли, учитывая то, кем я являюсь как личность. Готов лечь на амбразуру, взять на себя вину за поражения. Лично мне кажется, что я готов, но посмотрим.
Кто бы не хотел этого? Кто бы не хотел такого давления, таких ожиданий? Если ты действительно любишь игру и хочешь быть лучшим, ты будешь рад любой возможности взять ответственность на себя, когда все лежит на твоих плечах», – сказал Бриджес в разговоре с The Post.
В 27 матчах за «Нетс» Бриджес набирал в среднем 26,1 очка и 4,5 подбора при 47,5% с игры и 37,6% реализации из-за дуги.
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