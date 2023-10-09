Микэл Бриджес о новой роли: «Если ты действительно любишь игру, ты будешь рад взять ответственность на себя, когда все лежит на твоих плечах»

Легкий форвард « » готов взять на себя роль первой звезды команды.

«Верю, что смогу преуспеть в новой роли, учитывая то, кем я являюсь как личность. Готов лечь на амбразуру, взять на себя вину за поражения. Лично мне кажется, что я готов, но посмотрим.

Кто бы не хотел этого? Кто бы не хотел такого давления, таких ожиданий? Если ты действительно любишь игру и хочешь быть лучшим, ты будешь рад любой возможности взять ответственность на себя, когда все лежит на твоих плечах», – сказал Бриджес в разговоре с The Post.

В 27 матчах за «Нетс» Бриджес набирал в среднем 26,1 очка и 4,5 подбора при 47,5% с игры и 37,6% реализации из-за дуги.

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