Микэл Бриджес – Остину Ривзу: «Хватит показывать мой фирменный жест»

Форвард « » отреагировал на пост о том, что пытается переманивать партнеров по сборной США в « ».

«Хватит показывать мой фирменный жест, бро, лол», – написал Бриджес под фотографией, где Ривз празднует в стиле Бриджеса.

Ранее Ривз подтвердил, что в ходе подготовки к чемпионату мира пытается переманить кого-то из партнеров по сборной в лос-анджелесский клуб.

«Мне нельзя об этом говорить. Но мне нравятся некоторые ребята, с которыми мы играем. Так что да», – сказал Ривз.

Пирамида величайших празднований НБА. Кажется, ничего столь же культового, как «большие шары», так и не родилось