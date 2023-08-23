Микэл Бриджес – Остину Ривзу: «Хватит показывать мой фирменный жест»

Теги Лейкерс Бруклин сборная США НБА фото Микэл Бриджес Остин Ривз Баскетбол

Форвард «Бруклина» Микэл Бриджес отреагировал на пост о том, что Остин Ривз пытается переманивать партнеров по сборной США в «Лейкерс».

«Хватит показывать мой фирменный жест, бро, лол», – написал Бриджес под фотографией, где Ривз празднует в стиле Бриджеса.

Ранее Ривз подтвердил, что в ходе подготовки к чемпионату мира пытается переманить кого-то из партнеров по сборной в лос-анджелесский клуб.

«Мне нельзя об этом говорить. Но мне нравятся некоторые ребята, с которыми мы играем. Так что да», – сказал Ривз.

Пирамида величайших празднований НБА. Кажется, ничего столь же культового, как «большие шары», так и не родилось

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1 комментарий

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Вадим flanec
Похоже атмосфера в команде между игроками хорошая.
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