Девин Васселл получил травму паховых мышц в матче с «Финиксом»
Защитник «Сан-Антонио» Девин Васселл получил травму паховых мышц в матче с «Финиксом» (132:121) и не выходил на площадку во второй половине.
Васселл подошел к игре в качестве самого результативного игрока «Сперс» и набрал 17 очков к большому перерыву.
По словам главного тренера техасцев Грегга Поповича, в среду Васселл пройдет МРТ-обследование.
«Паховые мышцы – это всегда неприятно, такая травма может оставить вас вне игры на длительный срок. Сам Девин не был уверен, насколько все серьезно. Сперва он думал, что сможет играть. Я попросил его сделать несколько упражнений и честно мне сказать, как он себя чувствует. Он ответил, что не готов», – отметил Попович.
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