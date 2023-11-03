Защитник « » получил травму паховых мышц в матче с « » (132:121) и не выходил на площадку во второй половине.

Васселл подошел к игре в качестве самого результативного игрока «Сперс» и набрал 17 очков к большому перерыву.

По словам главного тренера техасцев , в среду Васселл пройдет МРТ-обследование.

«Паховые мышцы – это всегда неприятно, такая травма может оставить вас вне игры на длительный срок. Сам Девин не был уверен, насколько все серьезно. Сперва он думал, что сможет играть. Я попросил его сделать несколько упражнений и честно мне сказать, как он себя чувствует. Он ответил, что не готов», – отметил Попович.

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