Девин Васселл получил травму паховых мышц в матче с «Финиксом»

Теги травмы Финикс Сан-Антонио Грегг Попович НБА Девин Васселл Баскетбол

Защитник «Сан-Антонио» Девин Васселл получил травму паховых мышц в матче с «Финиксом» (132:121) и не выходил на площадку во второй половине.

Васселл подошел к игре в качестве самого результативного игрока «Сперс» и набрал 17 очков к большому перерыву.

По словам главного тренера техасцев Грегга Поповича, в среду Васселл пройдет МРТ-обследование. 

«Паховые мышцы – это всегда неприятно, такая травма может оставить вас вне игры на длительный срок. Сам Девин не был уверен, насколько все серьезно. Сперва он думал, что сможет играть. Я попросил его сделать несколько упражнений и честно мне сказать, как он себя чувствует. Он ответил, что не готов», – отметил Попович.

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5 комментариев

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azfotki
Ответ Pipa23King
В целом понятно, почему его так ценят болельщики Сперс, но если он продолжит также много пропускать, то расчитывать на него, как на системообразующего игрока будет сложно
Согласен
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Pipa23King
Ответ azfotki
Васи жесть как будет не хватать...для команды он очень важен и впринципе способен быть третьей опцией в команде нба уже сейчас и второй опцией через годик два. Прогресс у него покруче Келдона и без него команде сразу становится тяжелее. Поэтому, пусть травма будет незначительная
В целом понятно, почему его так ценят болельщики Сперс, но если он продолжит также много пропускать, то расчитывать на него, как на системообразующего игрока будет сложно
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azfotki
Васи жесть как будет не хватать...для команды он очень важен и впринципе способен быть третьей опцией в команде нба уже сейчас и второй опцией через годик два. Прогресс у него покруче Келдона и без него команде сразу становится тяжелее. Поэтому, пусть травма будет незначительная
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малюта скуратов
жаль, очень неплохо начал сезон
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Stranfio
Надеюсь он вернется скоро. Его и правда будет не хватать команде.
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