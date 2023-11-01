Бигмен « » провел четвертый матч в НБА.

Во встрече с « » (115:114) первый номер драфта-2023 записал на свой счет 18 очков, 8 подборов и 4 блок-шота.

За 28 минут француз реализовал 6 из 12 с игры (2 из 6 из-за дуги), а также 4 из 5 с линии. В его активе также 1 передача при 5 потерях.

Вембаньяма смазал все 5 первых бросков с игры. «Сперс» по ходу встречи уступали «-20».

Харден все-таки добился обмена в «Клипперс»! Как это повлияет на НБА

Куда доведут «Клипперс» «Большая четверка» и Такер?