У Виктора Вембаньямы 18 очков, 8 подборов и 4 блок-шота в победном матче с «Финиксом»

Теги Финикс Сан-Антонио НБА Баскетбол - видео Виктор Вембаньяма Баскетбол

Бигмен «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма провел четвертый матч в НБА.

Во встрече с «Финиксом» (115:114) первый номер драфта-2023 записал на свой счет 18 очков, 8 подборов и 4 блок-шота.

За 28 минут француз реализовал 6 из 12 с игры (2 из 6 из-за дуги), а также 4 из 5 с линии. В его активе также 1 передача при 5 потерях.

Вембаньяма смазал все 5 первых бросков с игры. «Сперс» по ходу встречи уступали «-20».

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2 комментария

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ygcn5c2ty9
при -20 уже думал всё, Сперс молодцы
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DrWeb1
Ответ ygcn5c2ty9
при -20 уже думал всё, Сперс молодцы
Я после первой половины 1 четверти уже хотел выключать, думал будет повторение игры с Клиперс)
Но нет, концовка просто шикарная была
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