У Виктора Вембаньямы 18 очков, 8 подборов и 4 блок-шота в победном матче с «Финиксом»
Бигмен «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма провел четвертый матч в НБА.
Во встрече с «Финиксом» (115:114) первый номер драфта-2023 записал на свой счет 18 очков, 8 подборов и 4 блок-шота.
За 28 минут француз реализовал 6 из 12 с игры (2 из 6 из-за дуги), а также 4 из 5 с линии. В его активе также 1 передача при 5 потерях.
Вембаньяма смазал все 5 первых бросков с игры. «Сперс» по ходу встречи уступали «-20».
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