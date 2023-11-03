Расселл Уэстбрук: «Не было ни одного партнера по команде, тренера или сотрудника, с кем бы у меня были плохие отношения»

Разыгрывающий « » прокомментировал слухи о том, что его плохие отношения с партнерами по команде и эгоизм стали причиной ухода из « » в прошлом сезоне.

«Никто не знает, это просто выдуманная история, в которую людям легко поверить. Не было ни одного партнера по команде, тренера или сотрудника, с кем бы у меня были плохие отношения. Все это выдумка. Но это закончится. Знаете почему? Что расстраивает людей, так это то, что мне плевать, потому что я знаю, что я за человек. Поэтому когда люди что-то говорят, меня это не волнует. Я знаю, что я делаю за кулисами, чего люди не видят. И меня это устраивает.

Когда после матчей ко мне подходят люди и говорят, что моя игра их вдохновила, это мне приносит радость. Я выкладываюсь на площадке ради болельщиков, которые видят, как я играю. В этом и есть счастье. Да, очки и все такое – это круто. Это замечательно. Но оказывать влияние и вдохновлять людей, которые смотрят — это самое важное.

Очень жаль, что СМИ пытаются отнять это у меня. Но именно поэтому во мне так много веры: как бы люди ни пытались отобрать ее у меня с первого дня, я не высовываюсь и продолжаю работать», – сказал Уэстбрук.

Мэджик Джонсон – теперь миллиардер. Позже Джордана и Леброна, но его путь гораздо интереснее