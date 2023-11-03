Расселл Уэстбрук: «Не было ни одного партнера по команде, тренера или сотрудника, с кем бы у меня были плохие отношения»

Теги Клипперс Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Баскетбол

Разыгрывающий «Клипперс» Расселл Уэстбрук прокомментировал слухи о том, что его плохие отношения с партнерами по команде и эгоизм стали причиной ухода из «Лейкерс» в прошлом сезоне.

«Никто не знает, это просто выдуманная история, в которую людям легко поверить. Не было ни одного партнера по команде, тренера или сотрудника, с кем бы у меня были плохие отношения. Все это выдумка. Но это закончится. Знаете почему?  Что расстраивает людей, так это то, что мне плевать, потому что я знаю, что я за человек. Поэтому когда люди что-то говорят, меня это не волнует. Я знаю, что я делаю за кулисами, чего люди не видят. И меня это устраивает.

Когда после матчей ко мне подходят люди и говорят, что моя игра их вдохновила, это мне приносит радость. Я выкладываюсь на площадке ради болельщиков, которые видят, как я играю. В этом и есть счастье. Да, очки и все такое – это круто. Это замечательно. Но оказывать влияние и вдохновлять людей, которые смотрят — это самое важное.

Очень жаль, что СМИ пытаются отнять это у меня. Но именно поэтому во мне так много веры: как бы люди ни пытались отобрать ее у меня с первого дня, я не высовываюсь и продолжаю работать», – сказал Уэстбрук.

Мэджик Джонсон – теперь миллиардер. Позже Джордана и Леброна, но его путь гораздо интереснее

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3 комментария

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Mr.BadGuy
Какой он всё таки приятный парень и какое неподдельное уважение вызывает, когда играет не в твоей команде.
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haibr
Вроде миллион раз озвучивали игроки его бывшие тиммейты, что не встречали партнёра лучше чем он.

Особенно в Вашике все были в хорошем шоке от него.
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