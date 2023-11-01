Расселл Уэстбрук набрал 18+6+7+5, «Клипперс» справились с «Орландо»

Теги Тайрон Лю Клипперс Орландо НБА Баскетбол - видео Расселл Уэстбрук Баскетбол

Разыгрывающий «Клипперс» Расселл Уэстбрук помог команде добиться победы в матче с «Орландо» (118:102).

Уэстбрук записал на свой счет 18 очков, 6 подборов, 7 передач и 5 перехватов при 3 потерях. За 33 минуты Расселл реализовал 8 из 16 с игры (0 из 4 из-за дуги) и 2 из 2 с линии.

«Мы ужасно смотрелись в атаке по ходу первой половины. Нас спасла наша защита. Отмечу, что в третьей четверти Рассу удалось взвинтить ритм игры», – сказал после матча главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю.

Харден все-таки добился обмена в «Клипперс»! Как это повлияет на НБА

Куда доведут «Клипперс» «Большая четверка» и Такер?

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ygcn5c2ty9
Расти хорош, как всегда ничего не попал издали, но все равно, молодец
Видно как старается менять игру для команды
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий