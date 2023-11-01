Разыгрывающий «Клипперс» Расселл Уэстбрук помог команде добиться победы в матче с « » (118:102).

Уэстбрук записал на свой счет 18 очков, 6 подборов, 7 передач и 5 перехватов при 3 потерях. За 33 минуты Расселл реализовал 8 из 16 с игры (0 из 4 из-за дуги) и 2 из 2 с линии.

«Мы ужасно смотрелись в атаке по ходу первой половины. Нас спасла наша защита. Отмечу, что в третьей четверти удалось взвинтить ритм игры», – сказал после матча главный тренер «Клипперс» .

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