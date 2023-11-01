Расселл Уэстбрук набрал 18+6+7+5, «Клипперс» справились с «Орландо»
Разыгрывающий «Клипперс» Расселл Уэстбрук помог команде добиться победы в матче с «Орландо» (118:102).
Уэстбрук записал на свой счет 18 очков, 6 подборов, 7 передач и 5 перехватов при 3 потерях. За 33 минуты Расселл реализовал 8 из 16 с игры (0 из 4 из-за дуги) и 2 из 2 с линии.
«Мы ужасно смотрелись в атаке по ходу первой половины. Нас спасла наша защита. Отмечу, что в третьей четверти Рассу удалось взвинтить ритм игры», – сказал после матча главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю.
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Видно как старается менять игру для команды