Стефен Карри: «Хотя мы и не показываем идеальный баскетбол, между нами есть сплоченность, химия и доверие»

Разыгрывающий « » рассказал, что помогло команде успешно начать новый сезон (4-1).

«То, как закончился прошлый сезон, и как мы провели лето, сыграло важную роль. Мы проводили вместе время, просто играли и тусовались на площадке и за ее пределами. Это помогло немного познакомиться, понять характер и мотивацию друг друга в преддверии сезона. Я думаю, что это, безусловно, привело к некоторому успеху на старте сезона, потому что, хотя мы и не показываем идеальный баскетбол, между нами есть сплоченность, химия и доверие.

Без этого доверия может возникнуть некоторая обида из-за того, кто входит в стартовую пятерку и все такое. Мы знаем, что ситуация будет меняться от матча к матчу, и у каждого будет шанс проявить себя. И мы должны верить в это на протяжении всего сезона», – сказал Карри.

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