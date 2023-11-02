Стефен Карри: «Хотя мы и не показываем идеальный баскетбол, между нами есть сплоченность, химия и доверие»

Теги Голден Стэйт НБА Стефен Карри Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри рассказал, что помогло команде успешно начать новый сезон (4-1).

«То, как закончился прошлый сезон, и как мы провели лето, сыграло важную роль. Мы проводили вместе время, просто играли и тусовались на площадке и за ее пределами. Это помогло немного познакомиться, понять характер и мотивацию друг друга в преддверии сезона. Я думаю, что это, безусловно, привело к некоторому успеху на старте сезона, потому что, хотя мы и не показываем идеальный баскетбол, между нами есть сплоченность, химия и доверие.

Без этого доверия может возникнуть некоторая обида из-за того, кто входит в стартовую пятерку и все такое. Мы знаем, что ситуация будет меняться от матча к матчу, и у каждого будет шанс проявить себя. И мы должны верить в это на протяжении всего сезона», – сказал Карри.

😱Стеф Карри изображает «Крик» Мунка на паркете. Это не Хэллоуин, а издевательство над Диллоном Бруксом

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Валера, настало твое время...
Ответ Поникший Руй
"Без этого доверия может возникнуть некоторая обида из-за того, кто входит в стартовую пятерку и все такое." В Пула летит со всех сторон. Удобно валить всё на того, кого здесь уже нет, но ради справедливости Карри и сам проваливал клатч в том сезоне.
Или это про Пола, который выходил 1365 раз в старте и тут оказался в запасе. Но так как они все лето тусовались, то разногласий не осталось…
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Поникший Руй
Ответ Валера, настало твое время...
Или это про Пола, который выходил 1365 раз в старте и тут оказался в запасе. Но так как они все лето тусовались, то разногласий не осталось…
Риторика та же, что и у Дрэймонда в соседнем интервью. Про Криса да, это же сравнение
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий