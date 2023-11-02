Дрэймонд Грин: «В прошлом году у нас была ужасная командная химия. Сейчас собрались взрослые люди, профессионалы»

Тяжелый форвард « » после победы над « » (102:101) рассказал, чем прошлый сезон отличается от текущего.

«В прошлом году у нас была ужасная командная химия. Было трудно приходить и работать. Было невесело. В этом году я вижу радость на лицах парней, когда они приходят в зал. Задерживаются на два-три часа, просто разговаривают. Приходят на два-три часа раньше, чтобы просто быть здесь. Видишь это и понимаешь: «Хорошо, этому составу нравится быть вместе».

У нас есть габариты, есть глубина, есть плеймейкеры, есть шутеры, есть защитники. Я могу зайти в раздевалку, оглядеться вокруг и понять, что в конце сезона у нас будет шанс. Это все, о чем можно просить.

Видно, что в комнате собрались взрослые люди, профессионалы, нацеленные на успех. Это приносит свои плоды. Посмотрите на наших игроков скамейки. Временами они играли лучше, чем стартовый состав. Всегда говорю, что чемпионства берутся игроками ротации с шестого по десятого, а не с первого по пятого», – цитирует Грина ESPN.

Грин в начале прошлого сезона вступил в конфликт с Джорданом Пулом, ударив его на тренировке. Они продолжили играть сезон вместе и уступили «Лейкерс» во втором раунде плей-офф. Пул был обменян этим летом на разыгрывающего Криса Пола.

«Уорриорз» начали сезон с четырех побед в пяти встречах.

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