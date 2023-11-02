«Мы остаемся братьями». Джон Уолл хочет воссоединиться с Брэдли Билом в «Финиксе»

Свободный агент заявил, что хотел бы воссоединиться с в « ».

«Конечно, я хотел бы объединиться, мы с Брэдом остаемся братьями. Мы часто общаемся.

Многие утверждают, что мы не ладим друг с другом, и поэтому я ушел из «Вашингтона». Но мы продолжаем общаться и часто разговариваем. Я поздравил его с переходом и пожелал победы в чемпионате. Да, я определенно хотел бы присоединиться к нему», – сказал Уолл.

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