«Мы остаемся братьями». Джон Уолл хочет воссоединиться с Брэдли Билом в «Финиксе»

Теги Финикс НБА Джон Уолл Брэдли Бил Баскетбол

Свободный агент Джон Уолл заявил, что хотел бы воссоединиться с Брэдли Билом в «Финиксе».

«Конечно, я хотел бы объединиться, мы с Брэдом остаемся братьями. Мы часто общаемся.

Многие утверждают, что мы не ладим друг с другом, и поэтому я ушел из «Вашингтона». Но мы продолжаем общаться и часто разговариваем. Я поздравил его с переходом и пожелал победы в чемпионате. Да, я определенно хотел бы присоединиться к нему», – сказал Уолл.

Кто больше всех потратил летом в НБА?

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8 комментариев

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bear7904
Возьмите меня кто нибудь уже, другими словами
+7
-1
+6
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DiffusedLight
Хииииитрый "братик"
+6
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Локоть Артеста
Только его в Финиксе не хватало.
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Андрей 13
Кажется, что рано его списали. Он уже не тот что был, но не хуже тех многих, что сидят на лавке в том же Финиксе. Мог бы пригодится, если бы дали шанс. Мастерство осталось, и не такой уж он возрастной.
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Точно усилил бы!
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Андрей 13
Ответ Локоть Артеста
Только его в Финиксе не хватало.
Сейчас, когда лидеры травмированы, и Дюранту не с кем играть, кто знает... Да и по ходу сезона неизвестно что будет. Роуз же играет по сей день, я думаю, что и Уолл еще бы смог. Тем более, что команда хочет стать чемпионом в короткие сроки, и лучше бы взять опытного игрока, чем молодого и неопытного, но который сможет впоследствии прогрессировать в перспективе. Если результат нужен сейчас и ставка сделана на это, а не на будущее.
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Вадим flanec
Ответ Андрей 13
Сейчас, когда лидеры травмированы, и Дюранту не с кем играть, кто знает... Да и по ходу сезона неизвестно что будет. Роуз же играет по сей день, я думаю, что и Уолл еще бы смог. Тем более, что команда хочет стать чемпионом в короткие сроки, и лучше бы взять опытного игрока, чем молодого и неопытного, но который сможет впоследствии прогрессировать в перспективе. Если результат нужен сейчас и ставка сделана на это, а не на будущее.
У нас тут Окоги от игры к игре прогрессирует, да и Гордон есть.
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