«Майами» вряд ли подпишет Горана Драгича, может приобрести Джона Уолла
По словам журналиста The Sun Sentinel Айры Уиндермана, «Майами» не решается добавить в состав опытного разыгрывающего Горана Драгича, особенно с учетом того, что в команде уже есть 37-летний разыгрывающий Кайл Лаури.
«Хит» может рассмотреть возможность подписания 33-летнего Джона Уолла, который является свободным агентом с февраля этого года.
Клуб пересмотрит свое отношение к возможному воссоединению с Драгичем, если Кайла Лаури обменяют в другую команду.
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