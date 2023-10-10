«Майами» вряд ли подпишет Горана Драгича, может приобрести Джона Уолла

Теги возможные переходы Кайл Лаури Майами НБА Горан Драгич Джон Уолл Баскетбол

По словам журналиста The Sun Sentinel Айры Уиндермана, «Майами» не решается добавить в состав опытного разыгрывающего Горана Драгича, особенно с учетом того, что в команде уже есть 37-летний разыгрывающий Кайл Лаури.

«Хит» может рассмотреть возможность подписания 33-летнего Джона Уолла, который является свободным агентом с февраля этого года.

Клуб пересмотрит свое отношение к возможному воссоединению с Драгичем, если Кайла Лаури обменяют в другую команду.

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1 комментарий

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rabindradat
если окончательно не испортили отношения с Портлендом, могли бы Брогдона выменять или Анферни Саймонса
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