«Майами» вряд ли подпишет Горана Драгича, может приобрести Джона Уолла

По словам журналиста The Sun Sentinel Айры Уиндермана, « » не решается добавить в состав опытного разыгрывающего , особенно с учетом того, что в команде уже есть 37-летний разыгрывающий .

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