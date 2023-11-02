Клэй Томпсон реализовал победный 2-очковый за 0,02 сек до конца матча с «Сакраменто»
Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон стал автором победного броска в домашней игре против «Сакраменто» (102:101).
Томпсон за 3 секунды до конца встречи получил мяч от форварда Дрэймонда Грина, на дриблинге создал пространство для броска и за 0,02 секунды до конца встречи реализовал дальний двухочковый с сопротивлением Дэвиона Митчелла.
За 29 минут 4-кратный чемпион набрал 14 очков (6 из 15 с игры), сделал 2 подбора, 2 передачи и 3 блок-шота.
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