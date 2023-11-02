Клэй Томпсон реализовал победный 2-очковый за 0,02 сек до конца матча с «Сакраменто»

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА Баскетбол - видео Клэй Томпсон Баскетбол

Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон стал автором победного броска в домашней игре против «Сакраменто» (102:101).

Томпсон за 3 секунды до конца встречи получил мяч от форварда Дрэймонда Грина, на дриблинге создал пространство для броска и за 0,02 секунды до конца встречи реализовал дальний двухочковый с сопротивлением Дэвиона Митчелла.

За 29 минут 4-кратный чемпион набрал 14 очков (6 из 15 с игры), сделал 2 подбора, 2 передачи и 3 блок-шота.

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3 комментария

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lopek
*40 миллионов упало на карточку*
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VKing24
Всё равно не тянет на большой контракт, как не крути
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Samsonov_24_4_11_15
Спорта различает десятые и сотые доли секунды? Не за 0,02, а за 0,2, это разница ровно в десять раз
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