Монтез Харрелл перенес операцию на колене после разрыва «крестов» и мениска

Теги травмы Филадельфия НБА Монтрез Харрелл Баскетбол

Тяжелый форвард «Филадельфии» Монтрез Харрелл успешно перенес операцию на колене после разрыва мениска и передней крестообразной связки, информирует журналист ESPN Тим Бонтемпс.

Ожидается, что «Сиксерс» сохранят бигмэна в команде.

В прошлом сезоне Харрел провел за «Сиксерс» 57 матчей, набирая в среднем 5,6 очка и 2,8 подбора за 12 минут игрового времени. В июле центровой подписал с клубом новый однолетний контракт на 2,8 миллиона долларов.

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