«Филадельфия» планирует сохранить Монтреза Харрелла, несмотря на серьезную травму колена

« » планирует сохранить в составе «большого» , несмотря на полученную им серьезную травму колена.

У Харрелла выявлен разрыв передней крестообразной связки и мениска правого колена.

Клуб в будущем может использовать контракт игрока для обмена.

В прошлом сезоне Харрел провел за «Сиксерс» 57 матчей, набирая в среднем 5,6 очка и 2,8 подбора за 12 минут игрового времени. В июле центровой подписал с клубом новый однолетний контракт на 2,8 миллиона долларов.

Новый «Финикс» собран исключительно из самых дорогих и самых дешевых игроков – как это все будет работать?

Майкл Джордан проиграл один на один лишь раз. Есть даже подтверждение на видео!