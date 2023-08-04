«Филадельфия» планирует сохранить Монтреза Харрелла, несмотря на серьезную травму колена

Теги возможные переходы Филадельфия НБА Монтрез Харрелл Баскетбол

«Филадельфия» планирует сохранить в составе «большого» Монтреза Харрелла, несмотря на полученную им серьезную травму колена.

У Харрелла выявлен разрыв передней крестообразной связки и мениска правого колена.

Клуб в будущем может использовать контракт игрока для обмена.

В прошлом сезоне Харрел провел за «Сиксерс» 57 матчей, набирая в среднем 5,6 очка и 2,8 подбора за 12 минут игрового времени. В июле центровой подписал с клубом новый однолетний контракт на 2,8 миллиона долларов.

Новый «Финикс» собран исключительно из самых дорогих и самых дешевых игроков – как это все будет работать?

Майкл Джордан проиграл один на один лишь раз. Есть даже подтверждение на видео!

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий