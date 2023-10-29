Единая лига ВТБ. «Нижний Новгород» примет «Уралмаш», УНИКС встретится в гостях с «Автодором»

В воскресенье, 29 октября, в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ пройдут два матча.

«Нижний Новгород» примет на своем паркете « » из Екатеринбурга, действующий чемпион казанский УНИКС встретится в гостях с саратовским «Автодором».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 7-0, – 3-1, Руна – 4-2, Нижний Новгород – 3-2, Зенит – 4-3, Самара – 4-3, Енисей – 4-3, Уралмаш – 3-3, Астана – 2-2, – 3-4, Парма – 2-4, МБА – 2-4, Автодор – 1-5, Минск – 0-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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