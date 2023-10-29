Единая лига ВТБ. «Нижний Новгород» примет «Уралмаш», УНИКС встретится в гостях с «Автодором»

Теги результаты УНИКС БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Авто Уралмаш Баскетбол

В воскресенье, 29 октября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут два матча.

«Нижний Новгород» примет на своем паркете «Уралмаш» из Екатеринбурга, действующий чемпион казанский УНИКС встретится в гостях с саратовским «Автодором».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Пари Нижний Новгород – Уралмаш
Дата проведения
29 октября, 14.00, «КРК Нагорный»
Онлайн матча

Автодор – УНИКС
Дата проведения
29 октября, 16.00, «ДС Кристалл»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 7-0, УНИКС – 3-1, Руна – 4-2, Нижний Новгород – 3-2, Зенит – 4-3, Самара – 4-3, Енисей – 4-3, Уралмаш – 3-3,  Астана – 2-2, Локомотив-Кубань – 3-4, Парма – 2-4, МБА – 2-4, Автодор – 1-5, Минск – 0-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Обри Плаза создала медиалигу здорового человека: селебрити играют для души, никакой монетизации

Как смотреть НБА и не сойти с ума от бессонницы. Собрали советы профессионалов

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
heivani
Хороший игровой день для болельщиков Екатеринбурга.Начинаем с баскетбола,продолжаем футболом,заканчиваем хоккеем.Впрочем,похожая ситуация и у нижегородцев). <Уралмаш> - в ожидании победы!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий