Дрэймонд Грин о новом «Хьюстоне»: «При Сайласе мы бы обыграли их в 30 очков»

Теги Голден Стэйт Хьюстон Име Удока НБА Стивен Сайлас Дрэймонд Грин Баскетбол

«Уорриорз» на выезде одолели «Рокетс» – 106:105.

Тяжелый форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин оценил изменения, которые произошли в «Хьюстоне» после прихода главного тренера Име Удоки.

«Эту команду раньше мы бы обыграли в 20 или 30 очков, потому что она бы в один момент перестала стараться. Но сейчас «Рокетс» под руководством Име Удоки, и это совсем другое дело», – сказал Грин The Athletic.

За три сезона под руководством Стивена Сайласа «Рокетс» выиграли лишь 25% матчей (59-177).

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2 комментария

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ShowTime.
При всем уважении , Сайласа по человечески жаль было. У него не было таких ветеранов как Джефф Грин или тот же Фред Ванвлит. А управлять этими дегенератами во главе с Портером Младшим было невозможно.
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Андрей Габдрахманов
Ответ ShowTime.
При всем уважении , Сайласа по человечески жаль было. У него не было таких ветеранов как Джефф Грин или тот же Фред Ванвлит. А управлять этими дегенератами во главе с Портером Младшим было невозможно.
В этом сезоне согласен Хьюстон стал сильнее
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