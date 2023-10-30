Дрэймонд Грин о новом «Хьюстоне»: «При Сайласе мы бы обыграли их в 30 очков»
«Уорриорз» на выезде одолели «Рокетс» – 106:105.
Тяжелый форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин оценил изменения, которые произошли в «Хьюстоне» после прихода главного тренера Име Удоки.
«Эту команду раньше мы бы обыграли в 20 или 30 очков, потому что она бы в один момент перестала стараться. Но сейчас «Рокетс» под руководством Име Удоки, и это совсем другое дело», – сказал Грин The Athletic.
За три сезона под руководством Стивена Сайласа «Рокетс» выиграли лишь 25% матчей (59-177).
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