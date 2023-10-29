Дрэймонд Грин о правиле 65 матчей: «Его поддержат, пока в первой сборной сезона не окажется какой-нибудь разгильдяй. Потом начнется: «Ах, теперь я должен платить ему 315 млн»

Теги Голден Стэйт НБА Дрэймонд Грин Баскетбол

Тяжелый форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин объяснил, как новое правило 65 матчей может оказать негативный эффект на НБА.

Лига с этого сезона ввела новое условие – баскетболист должен принять участие в минимум 65 играх для того, чтобы претендовать на индивидуальные награды и попадание в символические пятерки.

«Я уважаю правило 65 матчей. Думаю, что все его поддержат, пока в первой символической сборной не окажется какой-нибудь разгильдяй. А потом начнется: «Ах, теперь я должен платить этому лентяю 315 миллионов долларов, потому что у кого-то была травма», – сказал Грин журналисту Энтони Слэйтеру из The Athletic.

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10 комментариев

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Real0494
Ответ morgan23
Самокритика - полезная штука. Так что не переживай Дрэй. Ты там уже больше не окажешься
к чему вообще это вылелось из тебя, Грин точно один из 10 лучших защитников НБА и если отыграет 65 матчей то там будет без вариантов
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Самый адовый Крикун
Ну как бы, если игрок проводит более 65 матчей и достоин при этом упоминания в голосовании на олл-стар или олл-дефенсив, то сие значит, что он наоборот не разгильдяй и не лентяй, не пропускает матчи, не лоадмэнеджит, так сказать
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priz
Интересно, а Пул подходит под определение razgildyai ?
+3
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morgan23
Самокритика - полезная штука. Так что не переживай Дрэй. Ты там уже больше не окажешься
+10
-9
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quznez
Бгг, а что только первые 5-10 человек топы, а остальные разгильдяи?
Ну попадёт туда чувак, который жилы рвал на равные с теми первыми десятью и что произойдет?
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noke
Ответ fhneh
Ну на самом деле объективное суждение
Или, наоборот, не придётся заранее платить максимальные деньги талантливому разгильдяю/травмату, который постоянно подводит, но отпускать которого смысла нет.
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Денис Золотов
Ответ Real0494
к чему вообще это вылелось из тебя, Грин точно один из 10 лучших защитников НБА и если отыграет 65 матчей то там будет без вариантов
Хз, вряд ли залетит туда со статой 0-0-0. Сейчас смотрят на стату для включения в сборные, а не на импакт
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