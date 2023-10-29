Дрэймонд Грин о правиле 65 матчей: «Его поддержат, пока в первой сборной сезона не окажется какой-нибудь разгильдяй. Потом начнется: «Ах, теперь я должен платить ему 315 млн»

Тяжелый форвард « » объяснил, как новое правило 65 матчей может оказать негативный эффект на .

Лига с этого сезона ввела новое условие – баскетболист должен принять участие в минимум 65 играх для того, чтобы претендовать на индивидуальные награды и попадание в символические пятерки.

«Я уважаю правило 65 матчей. Думаю, что все его поддержат, пока в первой символической сборной не окажется какой-нибудь разгильдяй. А потом начнется: «Ах, теперь я должен платить этому лентяю 315 миллионов долларов, потому что у кого-то была травма», – сказал Грин журналисту Энтони Слэйтеру из The Athletic.

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