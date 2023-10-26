Пол Джордж и Кавай Ленард на двоих набрали 50 очков в победной игре с «Портлендом»

Теги Клипперс Портленд НБА Баскетбол - видео Пол Джордж Кавай Ленард Баскетбол

«Клипперс» на своем паркете обыграли «Портленд» в первой игре регулярки – 123:111.

Лидеры калифорнийцев Пол Джордж и Кавай Ленард стали самыми результативными игроками встречи.

Джордж за 31 минуту на паркете набрал 27 очков, сделал 6 результативных передач и 3 перехвата. Форвард реализовал 11 из 17 бросков с игры (4 из 7 трехочковых).

Ленард за 29 минут отметился 23 очками и 6 передачами, реализовав 9 из 17 попыток с игры (5 из 5 из-за дуги).

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6 комментариев

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omega pepega
вот хоть бы один сезон из здоровыми увидеть
+25
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+25
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yesnil
Ответ Air Rodman
Многовато потерь сделали, по 4 каждый. Для Полуджорджа это привычно, но для Кавая редкость. В итоге лучшим по плюс минус в матче оказался Уэстбрук +30, с 13 ассистами на 3 потери. В целом, был лёгкий тренировочный матч, 52% с игры, и 47% трёхи. Ещё бы Хардена забрать за спасибо, и атака будет топовая.
Видели мы эти атаки топовые , дайте лучше защиту топовую , а с нападением справимся
+5
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+4
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Air Rodman
Многовато потерь сделали, по 4 каждый. Для Полуджорджа это привычно, но для Кавая редкость. В итоге лучшим по плюс минус в матче оказался Уэстбрук +30, с 13 ассистами на 3 потери.

В целом, был лёгкий тренировочный матч, 52% с игры, и 47% трёхи. Ещё бы Хардена забрать за спасибо, и атака будет топовая.
+7
-4
+3
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Artem
Ответ Air Rodman
Многовато потерь сделали, по 4 каждый. Для Полуджорджа это привычно, но для Кавая редкость. В итоге лучшим по плюс минус в матче оказался Уэстбрук +30, с 13 ассистами на 3 потери. В целом, был лёгкий тренировочный матч, 52% с игры, и 47% трёхи. Ещё бы Хардена забрать за спасибо, и атака будет топовая.
Наоборот, если Хардена заберут, он всё попортит)
+3
-1
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