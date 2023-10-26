« » на своем паркете обыграли « » в первой игре регулярки – 123:111.

Лидеры калифорнийцев и стали самыми результативными игроками встречи.

Джордж за 31 минуту на паркете набрал 27 очков, сделал 6 результативных передач и 3 перехвата. Форвард реализовал 11 из 17 бросков с игры (4 из 7 трехочковых).

Ленард за 29 минут отметился 23 очками и 6 передачами, реализовав 9 из 17 попыток с игры (5 из 5 из-за дуги).

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