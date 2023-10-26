Пол Джордж и Кавай Ленард на двоих набрали 50 очков в победной игре с «Портлендом»
«Клипперс» на своем паркете обыграли «Портленд» в первой игре регулярки – 123:111.
Лидеры калифорнийцев Пол Джордж и Кавай Ленард стали самыми результативными игроками встречи.
Джордж за 31 минуту на паркете набрал 27 очков, сделал 6 результативных передач и 3 перехвата. Форвард реализовал 11 из 17 бросков с игры (4 из 7 трехочковых).
Ленард за 29 минут отметился 23 очками и 6 передачами, реализовав 9 из 17 попыток с игры (5 из 5 из-за дуги).
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В целом, был лёгкий тренировочный матч, 52% с игры, и 47% трёхи. Ещё бы Хардена забрать за спасибо, и атака будет топовая.