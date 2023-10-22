Пол Джордж: «То, что я являюсь образцом для подражания для некоторых молодых талантливых игроков, много значит для меня»

Теги Клипперс НБА Пол Джордж Баскетбол

Форвард «Клипперс» Пол Джордж признался, что ему приятно, когда новички называют его своим любимым игроком в НБА.

«Это крутой момент в моей карьере. То, что я являюсь образцом для подражания для некоторых молодых талантливых игроков, очень много значит для меня.

Это означает, что я играл в баскетбол правильно, и это значит, что я был интересен. Я ценю это. Приятно это слышать. Это мотивирует продолжать двигаться в том же направлении», – сказал Джордж.

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1 комментарий

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Nikita Dorodenko
Эти игроки сейчас с нами в этой комнате?
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