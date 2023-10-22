Пол Джордж: «То, что я являюсь образцом для подражания для некоторых молодых талантливых игроков, много значит для меня»
Форвард «Клипперс» Пол Джордж признался, что ему приятно, когда новички называют его своим любимым игроком в НБА.
«Это крутой момент в моей карьере. То, что я являюсь образцом для подражания для некоторых молодых талантливых игроков, очень много значит для меня.
Это означает, что я играл в баскетбол правильно, и это значит, что я был интересен. Я ценю это. Приятно это слышать. Это мотивирует продолжать двигаться в том же направлении», – сказал Джордж.
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