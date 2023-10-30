Клэй Томпсон вошел в Топ-10 НБА по точным 3-очковым за карьеру

Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт Джамал Кроуфорд НБА Клэй Томпсон Баскетбол

Защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон в воскресенье вошел в Топ-10 НБА по точным дальним броскам за карьеру.

Во встрече с «Хьюстоном» (106:95) Томпсон реализовал 5 из 10 из-за дуги, набрав 19 очков.

Теперь на счету Клэя 2 223 3-очковых (719 матчей). Он обошел Джамала Кроуфорда, который за 1 327 матчей в НБА записал на свой счет 2 221 3-очковый.

На 9-м месте Леброн Джеймс (2 266 попадания из-за дуги).

Самый эффективный и самый результативный. За счет чего Ратэн-Мэйс доминирует в Лиге ВТБ на старте сезона

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Skeleton64
1. Stephen Curry 3407
2. Ray Allen* 2973
3. James Harden 2754
4. Reggie Miller* 2560
5. Kyle Korver 2450
6. Damian Lillard 2393
7. Vince Carter 2290
8. Jason Terry 2282
9. LeBron James 2266
10. Clay Tompson 2223
ФанФакт: Кевин Дюрант на данный момент отстаёт на 19 трёх от Эрика Гордона, который с 1885 точными попаданиями замыкает двадцатку перечня "пулялок".
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Evincive
Ответ Skeleton64
1. Stephen Curry 3407 2. Ray Allen* 2973 3. James Harden 2754 4. Reggie Miller* 2560 5. Kyle Korver 2450 6. Damian Lillard 2393 7. Vince Carter 2290 8. Jason Terry 2282 9. LeBron James 2266 10. Clay Tompson 2223 ФанФакт: Кевин Дюрант на данный момент отстаёт на 19 трёх от Эрика Гордона, который с 1885 точными попаданиями замыкает двадцатку перечня "пулялок".
NBA Career Leaders for 3-Pt Field Goals (3-Pt Field Goal Pct)
1. Stephen Curry 3407 (.4276)
2. Ray Allen 2973 (.4002)
3. James Harden 2754 (.3630)
4. Reggie Miller 2560 (.3947)
5. Kyle Korver 2450 (.4287)
6. Damian Lillard 2393 (.3723)
7. Vince Carter 2290 (.3713)
8. Jason Terry 2282 (.3797)
9. LeBron James 2266 (.3441)
10. Кlay Tompson 2223 (.4159)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
wallenberg
Ответ Skeleton64
1. Stephen Curry 3407 2. Ray Allen* 2973 3. James Harden 2754 4. Reggie Miller* 2560 5. Kyle Korver 2450 6. Damian Lillard 2393 7. Vince Carter 2290 8. Jason Terry 2282 9. LeBron James 2266 10. Clay Tompson 2223 ФанФакт: Кевин Дюрант на данный момент отстаёт на 19 трёх от Эрика Гордона, который с 1885 точными попаданиями замыкает двадцатку перечня "пулялок".
Он всё же Klay, а не Clay.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
cfw4v5p53c
Так-то он считает, что давно уже в тройке
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Пахомов
Думаю будет шестой к концу сезона
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Оскар Муравьёв
Если без травм должен 3 тыщи трёх положить. А Карри единственный будет с 4 тыщами трех
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Оскар Муравьёв
Зато рекорд Карла мелоуна по количеству штрафных и попыток будет вечен
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ballboy13
Ответ Skeleton64
1. Stephen Curry 3407 2. Ray Allen* 2973 3. James Harden 2754 4. Reggie Miller* 2560 5. Kyle Korver 2450 6. Damian Lillard 2393 7. Vince Carter 2290 8. Jason Terry 2282 9. LeBron James 2266 10. Clay Tompson 2223 ФанФакт: Кевин Дюрант на данный момент отстаёт на 19 трёх от Эрика Гордона, который с 1885 точными попаданиями замыкает двадцатку перечня "пулялок".
Как же Карри оторвался
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Skeleton64
Ответ wallenberg
Он всё же Klay, а не Clay.
блин, надеюсь, он не обидится!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий