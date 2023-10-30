Клэй Томпсон вошел в Топ-10 НБА по точным 3-очковым за карьеру
Защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон в воскресенье вошел в Топ-10 НБА по точным дальним броскам за карьеру.
Во встрече с «Хьюстоном» (106:95) Томпсон реализовал 5 из 10 из-за дуги, набрав 19 очков.
Теперь на счету Клэя 2 223 3-очковых (719 матчей). Он обошел Джамала Кроуфорда, который за 1 327 матчей в НБА записал на свой счет 2 221 3-очковый.
На 9-м месте Леброн Джеймс (2 266 попадания из-за дуги).
Самый эффективный и самый результативный. За счет чего Ратэн-Мэйс доминирует в Лиге ВТБ на старте сезона
2. Ray Allen* 2973
3. James Harden 2754
4. Reggie Miller* 2560
5. Kyle Korver 2450
6. Damian Lillard 2393
7. Vince Carter 2290
8. Jason Terry 2282
9. LeBron James 2266
10. Clay Tompson 2223
ФанФакт: Кевин Дюрант на данный момент отстаёт на 19 трёх от Эрика Гордона, который с 1885 точными попаданиями замыкает двадцатку перечня "пулялок".
1. Stephen Curry 3407 (.4276)
2. Ray Allen 2973 (.4002)
3. James Harden 2754 (.3630)
4. Reggie Miller 2560 (.3947)
5. Kyle Korver 2450 (.4287)
6. Damian Lillard 2393 (.3723)
7. Vince Carter 2290 (.3713)
8. Jason Terry 2282 (.3797)
9. LeBron James 2266 (.3441)
10. Кlay Tompson 2223 (.4159)