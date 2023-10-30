Защитник « » в воскресенье вошел в Топ-10 НБА по точным дальним броскам за карьеру.

Во встрече с «Хьюстоном» (106:95) Томпсон реализовал 5 из 10 из-за дуги, набрав 19 очков.

Теперь на счету Клэя 2 223 3-очковых (719 матчей). Он обошел , который за 1 327 матчей в НБА записал на свой счет 2 221 3-очковый.

На 9-м месте (2 266 попадания из-за дуги).

Самый эффективный и самый результативный. За счет чего Ратэн-Мэйс доминирует в Лиге ВТБ на старте сезона