Дрю Холидэй о слухах, что его зовут в сборную США на ОИ-2024: «Я пока ничего не слышал. Но почему бы и нет»
Разыгрывающий «Бостона» Дрю Холидэй отреагировал на слухи, что сборная США активно зазывает его присоединиться к национальной команде на Олимпиаде-2024 в Париже.
Как писал ESPN, представители Штатов считают его вторым по значимости игроком после Кевина Дюрэнта в команде, завоевавшей золотые медали на Играх 2021 года.
«А? Ну, я пока ничего не слышал.
Хотел бы я? Почему бы и нет», – сказал Холидэй.
Куда пропал Тимофей Мозгов? Большой разговор о карьере и жизни после нее
Обновленные «Селтикс». Итоги межсезонья
Комментарии