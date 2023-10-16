Дрю Холидэй о слухах, что его зовут в сборную США на ОИ-2024: «Я пока ничего не слышал. Но почему бы и нет»

Теги Бостон сборная США НБА Дрю Холидэй Баскетбол

Разыгрывающий «Бостона» Дрю Холидэй отреагировал на слухи, что сборная США активно зазывает его присоединиться к национальной команде на Олимпиаде-2024 в Париже.

Как писал ESPN, представители Штатов считают его вторым по значимости игроком после Кевина Дюрэнта в команде, завоевавшей золотые медали на Играх 2021 года.

«А? Ну, я пока ничего не слышал.

Хотел бы я? Почему бы и нет», – сказал Холидэй.

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