«Я все еще помню, что ты сказал». Стало известно, что произнес Стефен Карри перед тем, как поиздеваться над Диллоном Бруксом
В сети появилась аудиозапись того, что Стефен Карри («Голден Стэйт») сказал Диллону Бруксу («Хьюстон») перед тем, как эффектно избавиться от его опеки и забросить из-за дуги.
Эпизод произошел во время недавнего матча между «Уорриорз» и «Рокетс» (106:95).
«Я покажу тебе, на что я способен. Я все еще помню, что ты сказал», – произнес Карри.
Это сложно осознать, но Леброн, Карри и Дюрэнт – в числе самых старых игроков НБА
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