«Я все еще помню, что ты сказал». Стало известно, что произнес Стефен Карри перед тем, как поиздеваться над Диллоном Бруксом

В сети появилась аудиозапись того, что (« ») сказал (« ») перед тем, как эффектно избавиться от его опеки и забросить из-за дуги.

Эпизод произошел во время недавнего матча между «Уорриорз» и «Рокетс» (106:95).

«Я покажу тебе, на что я способен. Я все еще помню, что ты сказал», – произнес Карри.

Это сложно осознать, но Леброн, Карри и Дюрэнт – в числе самых старых игроков НБА