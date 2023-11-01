«Я все еще помню, что ты сказал». Стало известно, что произнес Стефен Карри перед тем, как поиздеваться над Диллоном Бруксом

Теги Голден Стэйт Хьюстон НБА Баскетбол - видео Стефен Карри Диллон Брукс Баскетбол

В сети появилась аудиозапись того, что Стефен КарриГолден Стэйт») сказал Диллону БруксуХьюстон») перед тем, как эффектно избавиться от его опеки и забросить из-за дуги.

Эпизод произошел во время недавнего матча между «Уорриорз» и «Рокетс» (106:95).

«Я покажу тебе, на что я способен. Я все еще помню, что ты сказал», – произнес Карри.

Это сложно осознать, но Леброн, Карри и Дюрэнт – в числе самых старых игроков НБА

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2 комментария

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Tim Timson
а Стеф способен ой как на многое, чтобы там его фобы не говорили)
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