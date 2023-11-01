Кевин Дюрэнт – 12-й игрок в истории НБА, набравший 27 000 очков
Звездный форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт стал 12-м игроком в истории НБА, который набрал 27 000 очков за карьеру.
Дюрэнт преодолел историческую отметку во время матча против «Сан-Антонио»(114:115), записав на свой счет 26 очков.
На 11-м месте в списке лучше бомбардиров в истории лиги располагается Элвин Хэйс (27 313). Рекордсменом является форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс (38 740).
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