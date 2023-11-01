Кевин Дюрэнт о Вембаньяме: «Уникальный баскетболист. Он будет силой в НБА»
Форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт оценил потенциал первого номера драфта-2023 Виктора Вембаньямы из «Сан-Антонио».
Во вторник в матче между командами француз набрал 18 очков, 8 подборов и 4 блок-шота, «Сперс» победили 115:114.
«Уникальный баскетболист. Он будет силой в НБА, на протяжении долгого времени.
Вембаньяма будет набираться опыта и становиться только лучше», – сказал Дюрэнт.
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