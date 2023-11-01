Форвард « » оценил потенциал первого номера драфта-2023 из « ».

Во вторник в матче между командами француз набрал 18 очков, 8 подборов и 4 блок-шота, «Сперс» победили 115:114.

«Уникальный баскетболист. Он будет силой в НБА, на протяжении долгого времени.

Вембаньяма будет набираться опыта и становиться только лучше», – сказал Дюрэнт.

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