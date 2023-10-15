«Клипперс» могли завершить тренировку или начать челночный бег – зависело от штрафных бросков Тайрона Лю. Тренер дважды был точен

Главный тренер « » поставил условие команде в конце тренировки. Если он попадет 2 из 2 бросков с линии, игрокам предстоит челночный бег, если нет – занятие закончится.

Лю не промахнулся, и «парусники» завершили тренировку небольшим кардио.

А вы знали, что Сабонис готовится принять иудаизм?

Леброн давно не лучший игрок НБА и не лучший форвард. Но это не делает его позиции в лиге слабее

Перемен! «Оклахома»