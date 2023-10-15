«Клипперс» могли завершить тренировку или начать челночный бег – зависело от штрафных бросков Тайрона Лю. Тренер дважды был точен
Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю поставил условие команде в конце тренировки. Если он попадет 2 из 2 бросков с линии, игрокам предстоит челночный бег, если нет – занятие закончится.
Лю не промахнулся, и «парусники» завершили тренировку небольшим кардио.
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