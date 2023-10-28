Кавай смазал 3-очковый, Уэстбрук запустил «сквозняк» после подбора на последних секундах матча с «Ютой»

Теги Клипперс НБА Баскетбол - видео Юта Расселл Уэстбрук Кавай Ленард Баскетбол

Звезды «Клипперс» Кавай Ленард и Расселл Уэстбрук смазали ключевые броски на последних секундах матча с «Ютой» (118:120).

Кавай при «-2» промахнулся из-за дуги, Уэстбрук подобрал мяч, но тут же запустил «сквозняк».

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8 комментариев

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ivan petrov
Только Валера забыл написать, что Вестбрук подобрал в нападении за 1 секунду до конца и бросал с разворота в 180.

А так-то да, Вестбрук должен был за секунду всех перепрыгнуть, взять мяч, не опускаясь на паркет развернуться и сделать передачу мгновенным перемещением на Батюма, который трёхи вообще никогда не мажет, и рядом с которым в радиусе 5 м никто не стоит.
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Пятая гайка Леброна
Ответ ivan petrov
Только Валера забыл написать, что Вестбрук подобрал в нападении за 1 секунду до конца и бросал с разворота в 180. А так-то да, Вестбрук должен был за секунду всех перепрыгнуть, взять мяч, не опускаясь на паркет развернуться и сделать передачу мгновенным перемещением на Батюма, который трёхи вообще никогда не мажет, и рядом с которым в радиусе 5 м никто не стоит.
Он на паркет после подбора приземлился за 3 секунды до конца и секунду смотрел в сторону одинокого Батюма (37% трешки по карьере), но все равно решил шмальнуть на шару

Но вообще в первую очередь здесь заруинил Кавай, на Уэстбрика несправедливо всех собак в комментах вешают, это да
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Против грусти
Будем рассказывать о промахах ЛАК.
А о "похоронной" трехе и тут же отменой защите Кларкса - ни слова.
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Tornado of Souls
Chokers gonna choke
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Инстаграм Любовь
Вместо паса Батюму на открытую треху, Уэстбрук продолжает старое дело и хоронит Лос-Анджелес
+10
-9
+1
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andrushapumba
Не забудьте при просмотре видео смотреть только на Кавая до конца
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armageddon123456
Ответ Инстаграм Любовь
Вместо паса Батюму на открытую треху, Уэстбрук продолжает старое дело и хоронит Лос-Анджелес
Только уже не тот Лос-Анджелес
+2
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