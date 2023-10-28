Звезды « » и смазали ключевые броски на последних секундах матча с «Ютой» (118:120).

Кавай при «-2» промахнулся из-за дуги, Уэстбрук подобрал мяч, но тут же запустил «сквозняк».

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