Кавай смазал 3-очковый, Уэстбрук запустил «сквозняк» после подбора на последних секундах матча с «Ютой»
Звезды «Клипперс» Кавай Ленард и Расселл Уэстбрук смазали ключевые броски на последних секундах матча с «Ютой» (118:120).
Кавай при «-2» промахнулся из-за дуги, Уэстбрук подобрал мяч, но тут же запустил «сквозняк».
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А так-то да, Вестбрук должен был за секунду всех перепрыгнуть, взять мяч, не опускаясь на паркет развернуться и сделать передачу мгновенным перемещением на Батюма, который трёхи вообще никогда не мажет, и рядом с которым в радиусе 5 м никто не стоит.
Но вообще в первую очередь здесь заруинил Кавай, на Уэстбрика несправедливо всех собак в комментах вешают, это да
А о "похоронной" трехе и тут же отменой защите Кларкса - ни слова.