Анферни Саймонс перенес операцию на пальце руки и пропустит минимум 6 недель

Теги травмы Портленд НБА Анферни Саймонс Баскетбол

Защитник «Портленда» Анферни Саймонс во вторник успешно перенес операцию на большом пальце правой руки.

Ожидается, что восстановление Саймонса займет как минимум 6 недель.

24-летний Саймонс получил травму в матче с «Клипперс» на прошлой неделе. Проведенное МРТ-обследование выявило у него разрыв связки большого пальца.

Анферни в нынешнем сезоне принял участие в одной игре, набрав 18 очков и 4 передачи за 27 минут.

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3 комментария

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Ryan T.
Здоровья "муравью". Но Шарп в старте - намного перспективнее.
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Sergi Barjuan
Здоровья!!
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1ggy
Ура, Скут теперь будет не по 7 раз за игру мазать, а все 15)
Ну если серьезно очень странное начало карьеры у него получается, за 4 матча 33% с игры и 6% трешек, даже Убре когда начинал сезон в ГСВ не мазал настолько много
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