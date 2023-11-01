Анферни Саймонс перенес операцию на пальце руки и пропустит минимум 6 недель
Защитник «Портленда» Анферни Саймонс во вторник успешно перенес операцию на большом пальце правой руки.
Ожидается, что восстановление Саймонса займет как минимум 6 недель.
24-летний Саймонс получил травму в матче с «Клипперс» на прошлой неделе. Проведенное МРТ-обследование выявило у него разрыв связки большого пальца.
Анферни в нынешнем сезоне принял участие в одной игре, набрав 18 очков и 4 передачи за 27 минут.
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