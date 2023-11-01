«Санз» пока не знают даты возвращения Девина Букера и Брэдли Била
Звездные защитники «Финикса» Девин Букер и Брэдли Бил пропустили сегодняшний домашний матче против «Сан-Антонио».
В четверг «Санз» и «Сперс» проведут еще одну встречу. Главный тренер Фрэнк Вогель, отвечая на вопрос о возможном возвращении звезд в этой игре, заявил, что у команды на данный момент нет понимания того, когда они будут готовы к выходу на площадку.
Бил, который присоединился к «Санз» минувшим летом, пока не провел за команду ни одного официального матча. Его беспокоит спина.
У Букера боли в левой стопе.
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