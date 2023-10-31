Центровой « » был готов подраться с новичком « » после матча между командами, который состоялся на прошлой неделе.

По ходу встречи между игроками произошли несколько стычек. В какой-то момент в паузе игры Стюарт показал кулаки и произнес: «Можем разобраться после».

В 2021 году Стюарт хотел подраться с , который разбил ему лицо во время матча. В тот момент баскетболисты боролись за отскок.

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