Айзейя Стюарт предлагал Брэндону Миллеру подраться после матча
Центровой «Детройта» Айзейя Стюарт был готов подраться с новичком «Шарлотт» Брэндоном Миллером после матча между командами, который состоялся на прошлой неделе.
По ходу встречи между игроками произошли несколько стычек. В какой-то момент в паузе игры Стюарт показал кулаки и произнес: «Можем разобраться после».
В 2021 году Стюарт хотел подраться с Леброном Джеймсом, который разбил ему лицо во время матча. В тот момент баскетболисты боролись за отскок.
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