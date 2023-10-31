Айзейя Стюарт предлагал Брэндону Миллеру подраться после матча

Теги происшествия Шарлотт Леброн Джеймс Детройт НБА Баскетбол - видео Айзейя Стюарт Брэндон Миллер Баскетбол

Центровой «Детройта» Айзейя Стюарт был готов подраться с новичком «Шарлотт» Брэндоном Миллером после матча между командами, который состоялся на прошлой неделе.

По ходу встречи между игроками произошли несколько стычек. В какой-то момент в паузе игры Стюарт показал кулаки и произнес: «Можем разобраться после».

В 2021 году Стюарт хотел подраться с Леброном Джеймсом, который разбил ему лицо во время матча. В тот момент баскетболисты боролись за отскок.

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2 комментария

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Никола Тесла
Мамкины гангстеры. Забоятся драться на парковке, им дисква прилетит за это.
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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