Джа Морэнт, Лука Дончич и Де’Аарон Фокс – в подборке лучших моментов регулярного чемпионата НБА
НБА представила подборку лучших моментов регулярного чемпионата.
Топ-100 возглавили Джа Морэнт («Мемфис»), Лука Дончич («Даллас») и Де’Аарон Фокс («Сакраменто»).
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Должно быть:
Фокс/Лука 1-2, т.к. действительно важные очки, а не только красивые
Моранта там быть не должно, ИМХО