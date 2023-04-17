Джа Морэнт, Лука Дончич и Де’Аарон Фокс – в подборке лучших моментов регулярного чемпионата НБА

Теги Даллас Мемфис Сакраменто НБА видео Лука Дончич Де'Аарон Фокс Джа Морэнт Баскетбол

НБА представила подборку лучших моментов регулярного чемпионата.

Топ-100 возглавили Джа Морэнт («Мемфис»), Лука ДончичДаллас») и Де’Аарон Фокс («Сакраменто»).

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1 комментарий

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Donskoy89
По поводу первой тройки
Должно быть:
Фокс/Лука 1-2, т.к. действительно важные очки, а не только красивые
Моранта там быть не должно, ИМХО
+2
0
+2
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