У Николы Йокича трипл-дабл в победной игре с «Ютой» – 27 очков, 10 подборов и 11 передач

Теги Денвер НБА Баскетбол - видео Юта Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич оформил трипл-дабл в победном матче с «Ютой» (110:102).

На счету Йокича 27 очков, 10 подборов, 11 передач, а также 2 блок-шота при 1 потере.

За 35 минут серб реализовал 12 из 16 с игры и 2 из 5 с линии.

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5 комментариев

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Pavel Gurin
Обычный вечер , сербского работяги
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Игорь Северянин
Йокич хороший человек. И сам статы набрал, и Кесслеру не мешал.
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