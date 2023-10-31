Центровой « » оформил трипл-дабл в победном матче с «Ютой» (110:102).

На счету Йокича 27 очков, 10 подборов, 11 передач, а также 2 блок-шота при 1 потере.

За 35 минут серб реализовал 12 из 16 с игры и 2 из 5 с линии.

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Формы НБА City Edition отвратительнее с каждым годом. Но так было не всегда, вот гениальные экземпляры