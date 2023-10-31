У Николы Йокича трипл-дабл в победной игре с «Ютой» – 27 очков, 10 подборов и 11 передач
Центровой «Денвера» Никола Йокич оформил трипл-дабл в победном матче с «Ютой» (110:102).
На счету Йокича 27 очков, 10 подборов, 11 передач, а также 2 блок-шота при 1 потере.
За 35 минут серб реализовал 12 из 16 с игры и 2 из 5 с линии.
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