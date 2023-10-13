Брэндон Миллер сочно поставил сверху через Дэниэла Гэффорда. Судьи зафиксировали фол в нападении
Второй номер драфта-2023 Брэндон Миллер из «Шарлотт» во время предсезонного матча эффектно поставил сверху через центрового «Вашингтона» Дэниэла Гэффорда.
Судьи зафиксировали фол в нападении и отменили попадание.
«Уизардс» победили со счетом 98:92. На счету Миллера 9 очков, 6 подборов и 2 передачи.
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