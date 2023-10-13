Брэндон Миллер сочно поставил сверху через Дэниэла Гэффорда. Судьи зафиксировали фол в нападении

Теги предсезонные матчи Шарлотт НБА Вашингтон видео Дэниэл Гэффорд Брэндон Миллер Баскетбол

Второй номер драфта-2023 Брэндон Миллер из «Шарлотт» во время предсезонного матча эффектно поставил сверху через центрового «Вашингтона» Дэниэла Гэффорда.

Судьи зафиксировали фол в нападении и отменили попадание.

«Уизардс» победили со счетом 98:92. На счету Миллера 9 очков, 6 подборов и 2 передачи.

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2 комментария

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Air Hornet
Миллер красавчик, не мешкается, агрессивно и дерзко играет)
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