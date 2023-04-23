Уэйд Болдуин остался в «Маккаби Тель-Авив» до 2025 года

« » и разыгрывающий (27 лет, 193 см) договорились о подписании нового двухлетнего контракта.

Прошлым летом Болдуин заключил с израильской командой контракт на два года. Новое соглашение рассчитано до 2025 года.

В нынешнем сезоне Евролиги Болдуин набирал за «Маккаби» 16,7 очка (2-е место в лиге), делал 3,6 подбора и 5,0 передачи в среднем за матч.

«Локо» и ЦСКА устроили фееричную битву в 3-м матче полуфинала. Краснодарцы лишились тренера, но отыгрались с «-19»