Уэйд Болдуин остался в «Маккаби Тель-Авив» до 2025 года

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague Маккаби Плейтика чемпионат Израиля Уэйд Болдуин Баскетбол

«Маккаби Тель-Авив» и разыгрывающий Уэйд Болдуин (27 лет, 193 см) договорились о подписании нового двухлетнего контракта.

Прошлым летом Болдуин заключил с израильской командой контракт на два года. Новое соглашение рассчитано до 2025 года.

В нынешнем сезоне Евролиги Болдуин набирал за «Маккаби» 16,7 очка (2-е место в лиге), делал 3,6 подбора и 5,0 передачи в среднем за матч.

«Локо» и ЦСКА устроили фееричную битву в 3-м матче полуфинала. Краснодарцы лишились тренера, но отыгрались с «-19»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий