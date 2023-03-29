39 очков от Стефена Карри помогли «Голден Стэйт» выиграть у «Нового Орлеана»

Теги Голден Стэйт Новый Орлеан НБА видео Стефен Карри Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри помог команде добиться победы в матче с «Новым Орлеаном» (120:109).

Карри набрал 39 очков (14 из 25 с игры, включая 8 из 15 из-за дуги) за 37 минут.

В активе Стефа также 8 подборов, 8 передач и 3 перехвата.

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1 комментарий

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scorp19
Пуляка в деле ! Красава
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