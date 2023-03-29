Разыгрывающий « » Стефен Карри помог команде добиться победы в матче с « » (120:109).

Карри набрал 39 очков (14 из 25 с игры, включая 8 из 15 из-за дуги) за 37 минут.

В активе также 8 подборов, 8 передач и 3 перехвата.

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