Генменеджер «Денвера» Бут пояснил слова о Портере и Хайлэнде. Он заявил, что журналист не должен был публиковать цитату
Генеральный менеджер «Денвера» Келвин Бут в недавнем интервью The Ringer рассказал, почему организация приняла решения обменять разыгрывающего Боунса Хайлэнда в прошлом сезоне.
«Я знал, что нельзя держать в составе сразу двух парней, которые не играют в обороне. И нельзя держать сразу двух парней, которые по молодости играют только на себя.
Майк [Портер] зарабатывает 30 миллионов долларов. Он один из лучших шутеров в НБА. Так что, Боунс, для тебя нет места», – рассказал Бут.
Вскоре Бут пояснил свои слова. Он обвинил журналиста в халатности за распространение цитаты, изначально не предназначенной для публикации.
«Ни при каких обстоятельствах я бы не стал делать или одобрять подобные комментарии для публичного ознакомления. Мне это несвойственно, ни как человеку, ни как руководителю», – сказал Бут в эфире ESPN2.
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Но, понятно, что соблюдается это далеко не всегда, как в этом случае, так как журналистам часто оказывается наплевать на этику, а готовых собеседников они уверены, что всегда найдут, особенно если работают на очень крупное издание, которое нельзя игнорировать.