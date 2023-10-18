Генменеджер «Денвера» Бут пояснил слова о Портере и Хайлэнде. Он заявил, что журналист не должен был публиковать цитату

Теги Денвер НБА Келвин Бут Майкл Портер Боунс Хайлэнд Баскетбол

Генеральный менеджер «Денвера» Келвин Бут в недавнем интервью The Ringer рассказал, почему организация приняла решения обменять разыгрывающего Боунса Хайлэнда в прошлом сезоне.

«Я знал, что нельзя держать в составе сразу двух парней, которые не играют в обороне. И нельзя держать сразу двух парней, которые по молодости играют только на себя.

Майк [Портер] зарабатывает 30 миллионов долларов. Он один из лучших шутеров в НБА. Так что, Боунс, для тебя нет места», – рассказал Бут.

Вскоре Бут пояснил свои слова. Он обвинил журналиста в халатности за распространение цитаты, изначально не предназначенной для публикации.

«Ни при каких обстоятельствах я бы не стал делать или одобрять подобные комментарии для публичного ознакомления. Мне это несвойственно, ни как человеку, ни как руководителю», – сказал Бут в эфире ESPN2.

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9 комментариев

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бернер тайлера 9ер9ена
Ответ Tim Timson
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Есть же off record разговоры кто знает какая договоренность была
+7
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Михаил Клинчаев
Портера обменяют следующим летом)
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Maturmalai
Ответ Tim Timson
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В США есть понятие журналистской этики. То есть журналистам можно делать комментарий "off the record", то есть "не для публикации". И по идее журналист обязан это уважать, иначе с ним и его изданием перестанут общаться.
Но, понятно, что соблюдается это далеко не всегда, как в этом случае, так как журналистам часто оказывается наплевать на этику, а готовых собеседников они уверены, что всегда найдут, особенно если работают на очень крупное издание, которое нельзя игнорировать.
+7
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Stillinger
Ответ Maturmalai
Целиком интервью не для публикации, естественно, никто не берет и не дает. Человек может согласиться дать интервью при условии анонимности. Тогда информацию, озвученную им публикуют, а его личность не указывают, просто ссылаются на неназванные источники. А так, в рамках интервью, человек его дающий поясняет, что из того, что он говорит для публикации, а что нет. И этичный журналист ремарки "не для публикации" публиковать не станет.
А потом вот так и появляются кучи инсайдеров с информацией от "анонимных источников".
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Tim Timson
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mmike
Ответ Maturmalai
В США есть понятие журналистской этики. То есть журналистам можно делать комментарий "off the record", то есть "не для публикации". И по идее журналист обязан это уважать, иначе с ним и его изданием перестанут общаться. Но, понятно, что соблюдается это далеко не всегда, как в этом случае, так как журналистам часто оказывается наплевать на этику, а готовых собеседников они уверены, что всегда найдут, особенно если работают на очень крупное издание, которое нельзя игнорировать.
Кевин О’Коннор, автор статьи, имеет репутацию очень этичного и добросовестного журналиста
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Stillinger
Ответ Maturmalai
В США есть понятие журналистской этики. То есть журналистам можно делать комментарий "off the record", то есть "не для публикации". И по идее журналист обязан это уважать, иначе с ним и его изданием перестанут общаться. Но, понятно, что соблюдается это далеко не всегда, как в этом случае, так как журналистам часто оказывается наплевать на этику, а готовых собеседников они уверены, что всегда найдут, особенно если работают на очень крупное издание, которое нельзя игнорировать.
А смысл тогда вообще брать интервью не для публикации? Для чего? Чисто для себя?
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