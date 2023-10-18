Генеральный менеджер « » Келвин Бут в недавнем интервью The Ringer рассказал, почему организация приняла решения обменять разыгрывающего в прошлом сезоне.

«Я знал, что нельзя держать в составе сразу двух парней, которые не играют в обороне. И нельзя держать сразу двух парней, которые по молодости играют только на себя.

[Портер] зарабатывает 30 миллионов долларов. Он один из лучших шутеров в . Так что, Боунс, для тебя нет места», – рассказал Бут.

Вскоре Бут пояснил свои слова. Он обвинил журналиста в халатности за распространение цитаты, изначально не предназначенной для публикации.

«Ни при каких обстоятельствах я бы не стал делать или одобрять подобные комментарии для публичного ознакомления. Мне это несвойственно, ни как человеку, ни как руководителю», – сказал Бут в эфире ESPN2.

Топ-16 перед сезоном NCAA 2024

Куда пропал Тимофей Мозгов? Большой разговор о карьере и жизни после нее