Экс-игрок НБА Джо Смит не мог поверить, что у его жены есть тайный аккаунт на OnlyFans

Экс-игрок НБА Джо Смит провел разговор на повышенных тонах со своей женой, бывшей актрисой для взрослых, Кишей Чавис.

«Не могу поверить, что сижу здесь и узнаю, что у тебя есть OnlyFans все эти годы. Неуважение – ты же могла поговорить со мной до того, как это сделала. Это *****. Я говорю тебе, это *****», – начал Смит.

«Это не *****. У меня есть страница OnlyFans, и он злится, потому что только сейчас узнал об этом. Я не занимаюсь этим ни с кем, кроме себя, так почему я должна рассказывать об этом? Мой выбор, мое тело. Мое тело, мой гребаный выбор. Я постоянно пыталась с тобой поговорить, просила помочь мне, но ты не реагировал – и я помогла себе сама. Ты же знаешь кем я была до того, как мы встретились. И думала, что мне никогда не придется заниматься подобными вещами снова, но обстоятельства изменились», – сказала Чавис.

«И ты продолжаешь показывать всем свое тело, делать все эти вещи на камеру», – ответил Смит.

«Ты ведешь себя так, будто это единственное, чем я занимаюсь. У меня сумасшедшая работа, но она не помогает мне делать все, что нужно. OnlyFans приносит мне дополнительный доход», – добавила Чавис.

«Это не имеет никакого значения, за всем этим стоит неуважение. Ты не могла просто поговорить со мной об этом. И обо всем узнается на ходу», – закончил Смит.

Смит был первым пиком на драфте 1995 года.

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