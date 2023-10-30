Никола Йокич: «Чету Холмгрену следует стать немного толще»

Теги Денвер НБА Баскетбол - видео Оклахома-Сити Никола Йокич Чет Холмгрен Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич в воскресенье впервые сыграл против новичка «Оклахомы» Чета Холмгрена.

Во встрече с «Тандер» (128:95) Йокич набрал 28 очков, 14 подборов и 5 передач. На счету Холмгрена (216 см, 94 кг) 19 очков и 4 подбора.

«Он очень талантлив, но это всего лишь первый сезон. Ему все еще нужно многое узнать.

Если честно, Чету Холмгрену следует стать немного толще. Но да, его талант уникален», – считает серб.

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7 комментариев

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Джонни-массажист
Как-то незаметно снова вырисовывается эра больших.Но уже с хорошим дриблиногом,броском и координацией. Круто.И смотреть приятно,когда ребята под 220 см умеют обращаться с мячом.Вембаньяма тоже хорош👍
+3
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+3
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vzi
Ответ Биомеханоид
Выглядит субтильным, а ведь там 94 кг.
Но там и рост 2.16.
Это как если у человека ростом 1.85 вес будет 65-70 кг.
+3
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+3
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boller_73
35 кг разницы, особо не потолкаешься
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Михаил Опякин
Никола, кинь ему свою диету на потолстение
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ender
жЫрный тролль)
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