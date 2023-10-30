Никола Йокич: «Чету Холмгрену следует стать немного толще»
Центровой «Денвера» Никола Йокич в воскресенье впервые сыграл против новичка «Оклахомы» Чета Холмгрена.
Во встрече с «Тандер» (128:95) Йокич набрал 28 очков, 14 подборов и 5 передач. На счету Холмгрена (216 см, 94 кг) 19 очков и 4 подбора.
«Он очень талантлив, но это всего лишь первый сезон. Ему все еще нужно многое узнать.
Если честно, Чету Холмгрену следует стать немного толще. Но да, его талант уникален», – считает серб.
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