Центровой «Филадельфии» помог команде справиться с « » (126:98) в первом домашнем матче сезона.

Эмбиид набрал 35 очков, 15 подборов и 7 передач.

Одно из попаданий в третьей четверти Эмбиид отпраздновал движениями из рестлинга.

«Время от времени я могу терять себя. Это был другой человек», – пошутил Эмбиид после матча.

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