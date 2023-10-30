Эмбиид отпраздновал попадание во время матча с «Блэйзерс» движениями из рестлинга

Теги Филадельфия Портленд НБА Баскетбол - видео Джоэл Эмбиид Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид помог команде справиться с «Портлендом» (126:98) в первом домашнем матче сезона.

Эмбиид набрал 35 очков, 15 подборов и 7 передач.

Одно из попаданий в третьей четверти Эмбиид отпраздновал движениями из рестлинга.

«Время от времени я могу терять себя. Это был другой человек», – пошутил Эмбиид после матча.

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8 комментариев

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Savardus
Ответ ST-L
а Ева Эльфи в каком стиле ведет бои?
Стиль описать сложно, но она выписывает отличные лоу-кики языком. Еще фулмаунд тоже любит.
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ST-L
это точно из рестлинга?
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The_Enot
Ждет когда Харден вернется!
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Savardus
В стиле фильмов с Евой Эльфи, я бы сказал)
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Birdman NBA
Ответ ST-L
это точно из рестлинга?
точно)
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ST-L
Ответ Savardus
В стиле фильмов с Евой Эльфи, я бы сказал)
ты тоже увлекаешься просмотром рестлинга?
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Savardus
Ответ ST-L
ты тоже увлекаешься просмотром рестлинга?
Конечно! Билли Хэрингтон - мой любимый боец!
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ST-L
Ответ Savardus
Конечно! Билли Хэрингтон - мой любимый боец!
а Ева Эльфи в каком стиле ведет бои?
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