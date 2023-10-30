Эмбиид отпраздновал попадание во время матча с «Блэйзерс» движениями из рестлинга
Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид помог команде справиться с «Портлендом» (126:98) в первом домашнем матче сезона.
Эмбиид набрал 35 очков, 15 подборов и 7 передач.
Одно из попаданий в третьей четверти Эмбиид отпраздновал движениями из рестлинга.
«Время от времени я могу терять себя. Это был другой человек», – пошутил Эмбиид после матча.
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