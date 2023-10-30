Суперзвезда НБА Леброн Джеймс дебютировал в НБА 29 октября 2003 года в . В составе «Кавальерс» форвард тогда набрал 25 очков, 6 подборов и 9 передач

Спустя ровно 20 лет – 29 октября 2023 года – Джеймс снова сыграл против «Кингз» на выезде. Его нынешняя команда «Лейкерс» снова потерпела поражение, 127:132 ОТ.

В активе Леброна 27 очков, 15 подборов и 8 передач.

«Классное совпадение. Здесь я начинал карьеру, тогда еще в Arco Arena. Множество воспоминаний. Особенный момент. Я все еще делаю это», – заявил Джеймс.

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