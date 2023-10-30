«Все еще делаю это». Леброн дебютировал в НБА 29 октября 2003 года в Сакраменто. Спустя ровно 20 лет он снова сыграл против «Кингз» на выезде

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Суперзвезда НБА Леброн Джеймс дебютировал в НБА 29 октября 2003 года в Сакраменто. В составе «Кавальерс» форвард тогда набрал 25 очков, 6 подборов и 9 передач

Спустя ровно 20 лет – 29 октября 2023 года – Джеймс снова сыграл против «Кингз» на выезде. Его нынешняя команда «Лейкерс» снова потерпела поражение, 127:132 ОТ.

В активе Леброна 27 очков, 15 подборов и 8 передач.

«Классное совпадение. Здесь я начинал карьеру, тогда еще в Arco Arena. Множество воспоминаний. Особенный момент. Я все еще делаю это», – заявил Джеймс.

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2 комментария

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Maturmalai
Еще бы памятную табличку там повесить: "В этом здании 29 октября 2003 года выступал В.И. Леброн". И туда еще отлитый профиль башки с лысиной и бородой, все как полагается.
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Игорь Долматов
Бычье здоровье просто.... Я, как почти что ровесник Брона, конечно дико завидую.
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