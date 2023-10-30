Джоэл Эмбиид набрал 35 очков и 15 подборов в победном матче с «Портлендом»
Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид помог команде справиться с «Портлендом» (126:98) в первом домашнем матче сезона.
Эмбиид набрал 35 очков, 15 подборов и 7 передач.
За 29 минут Джоэл реализовал 12 из 22 с игры и 9 из 12 с линии. В его активе также 2 перехвата и 6 блок-шотов.
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